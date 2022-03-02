زيارة زاخرة.. رئيس البرلمان العربي يصل المغرب على رأس وفد رفيع المستوى

توجه عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، إلى المملكة المغربية اليوم، حيث كان في استقباله والوفد المرافق النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، وذلك للمشاركة في المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي ومنتدى الحوار البرلماني مع مجالس الشيوخ بأمريكا اللاتينية والكراييب خلال الفترة من 3 لـ 5 مارس 2022، حيث يشارك البرلمان بوفد رفيع المستوى يضم عدد من الأعضاء .

ويناقش المؤتمر الذي يأتي بمشاركة عربية واسعة رفيعة المستوى تضم شخصيات سياسية ودبلوماسية ، عدة محاور من بينها موضوع "التعاون والتضامن الإفريقي العربي دعامة أساسية للتأهيل الاقتصادي والتنموي " في ظل تداعيات جائحة كورونا، كما يناقش موضوع الشباب والمرأة في صلب السياسات التنموية والاستثمارات المستدامة.

كما يناقش منتدى دور مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في تعزيز التعاون بين الجانبين العربي والإفريقي، إضافة إلى بحث المبادلات التجارية والاقتصادية بين إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكراييب.

ومن المقرر أن يصدر عن المؤتمر ميثاق الرباط لمجلس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكراييب.