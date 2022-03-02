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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقارنة بين خسائر الجيش الأوكراني ونظيره الروسي بسبب الغزو

أوكرانيا
أوكرانيا

قال مسئولون أمريكيون إن روسيا خسرت ما يقرب من 3٪ إلى 5٪ من دباباتها وطائراتها ومدفعيتها وأصولها العسكرية الأخرى داخل أوكرانيا، مقارنة بخسائر أوكرانيا بنحو 10٪ من قدراتها.

فيما يحذر المسؤولون الأمريكيون والغربيون من صعوبة حساب هذه النسب ومن المرجح أن تتغير، ليس فقط لأن كلا الجانبين يواصل تكبد الخسائر مع استمرار الحرب المستمرة منذ أسبوع، ولكن أيضًا بسبب إعادة إمداد القوات الروسية والأوكرانية.

وذكرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية إن الخلل الصارخ في التوازن يسلط الضوء على تقييمات قاتمة من المسؤولين الأمريكيين والغربيين أنه على الرغم من المقاومة الأشد من المتوقع من قبل أوكرانيا والتي أبقت المدن الكبرى بعيدًا عن سيطرة روسيا، فمن المرجح أن تطغى عليها بينما تطلق روسيا مرحلة مكثفة وأقل تمييزًا من هجومها.

وعلى الرغم من المساعدة الغربية، يقول مسؤولون أمريكيون إن أوكرانيا ما زالت تتفوق عليها روسيا إلى حد كبير.

واعتمدت موسكو في البداية بشدة على صواريخ كروز الأكثر دقة، مما أدى إلى تدهور شديد في البنية التحتية العسكرية الأوكرانية. وفي غضون ذلك، واصلت أوكرانيا حرق إمداداتها من صواريخ جافلين المحمولة على الكتف.

وكان أعلن الرئيس الأوكراني أعلن أن ما يقرب من 6000 جندي روسي قتلوا خلال الأيام الستة الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا.

 

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