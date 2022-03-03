هل استفاق من أزمة شيرين.. الظهور الأول لـ حسام حبيب بعد الانفصال؟

منذ بدء قصة حب المطربين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب، وهي تثير الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدء الأمر بحب شديد متبادل بين الطرفين، والذي اعتبرته شيرين العوض لها، ثم انفصال أول، والعودة من جديد، لينتهي الأمر بخلافات كثيرة، وأقاويل مختلفة.

فور أن انفصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن طليقها حسام حبيب، ظهر على الشاشة في أول ظهور لها بعد الانفصال بقصة شعر قصير للغاية، أشبه بـ « حلق الرأس»، الأمر الذي أثار جدل واسع على مواقع السوشيال ميديا متسائلين عن السبب، فكيف كان الظهور الأول لـ حسام حبيب.

أول ظهور لـ حسام حبيب بعد الانفصال

ظهر الفنان حسام حبيب لأول مرة بعد أنفصاله عن طليقته شيرين عبد الوهاب، لأول مرة داخل أحد الاستديوهات مع فريق عمل أحدث أغانيه، الشاعر أدعم معتز، والموزع الموسيقي محمد نابلسي، والملحن تيام علي.

يستعد الفنان حسام حبيب، لطرح ألبومًا كاملاً بعد الانتهاء من اغنية العودة، التي لم يعلن عن اسمها حتى الآن، لكن سيتم طرحها قريبًا، بعد أن غاب فترة طويلة عن الغناء، شملت فترة ارتباطه وزواجه بالفنانة شيرين عبد الوهاب.

طلاق شيرين وحسام حبيب

ظل الحديث عن طلاق حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مجرد تكهنات إلى أن أكدته شيرين ببيان رسمي حسم الجدل، أهابت من خلاله بالصحافة وجميع وسائل الإعلام احترام حياتها الشخصية، وتحري الدقة فيما يُنشر عنها، وعدم نشر أي أخبار او مزايدات الغرض النيل من شخصها.

وأكدت شيرين في بيانها أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا يتوجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويأتي في إطار قلب الحقائق، وأنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب».

قررت الفنانة شيرين عبد الوهاب، فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، حيث وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا، خاصة وانها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشئ، لكنها تنوي العودة بقوة إلى الساحة الفنية خلال الفترة القادمة، ولها مشاريع كثيرة تستعد لها، لاسعاد الملايين من جمهورها في الوطن العربي.