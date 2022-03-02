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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يسجل 15.74.. أسعار العملات الأجنبية نهاية تعاملات اليوم

العملات الاجنبية
العملات الاجنبية

يقدم موقع "صدى البلد" إلى قرائه، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه في نهاية التعاملات اليوم، الأربعاء الموافق 2 مارس 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

 

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 2 – 3 – 2022

 

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:


سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 17.3463 جنيه، والبيع 17.6807 جنيه.


الجنيه الإسترليني للشراء 20.809 جنيه، والبيع 21.1498 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.283 جنيه، والبيع 12.4388 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ للشراء 2.3321 جنيه، والبيع 2.3768 جنيه.

 

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

 

الكرون النرويجي للشراء 1.7578 جنيه، والبيع 1.7952 جنيه.

الكرونا السويدية للشراء 1.6176 جنيه، والبيع 1.6659 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.9908 جنيه، والبيع 17.2003 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.567 جنيه، والبيع 13.7192 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.3281 جنيه، والبيع 11.4729 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الدولار الأمريكى دولار الدولار العملات الاجنبية اليورو الجنيه المصري

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