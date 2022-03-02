سفير مصر بنيروبي: برانامج الأمم المتحدة للبيئة قرر مواجهة ظاهرة تلوث البلاستيك

صرّح السفير خالد الأبيض، سفير مصر لدى كينيا ومندوب مصر الدائم لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي، بأن الدورة الخامسة المُستأنفة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة اختتمت أعمالها مساء يوم ١ مارس ٢٠٢٢ بتبني ١٥ قراراً حول عدد من القضايا البيئية الدولية الملحة.

وأوضح السفير خالد الأبيض أن وفد مصر الدائم لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي شارك في التفاوض على مشاريع القرارات المشار إليها على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقال السفير المصري إن من أهم المخرجات القرار الصادر حول الإدارة المستدامة للبحيرات الذي أبرز أهمية التعاون العابر للحدود لإدارة الموارد المائية بصفة عامة، وضرورة الإدارة المتكاملة والمُنسقة والتعاونية للبحيرات على كافة المستويات بصفة خاصة.

وأشار إلى أن إلى القرار المعني بالبنية التحتية المستدامة والذي أكد على ضرورة تجنب الآثار البيئية السلبية لمشروعات البنية التحتية، وأهمية أخذ نتائج الدراسات البيئية الاستراتيجية في الاعتبار على المستويات المناسبة قبل اتخاذ القرارات بشأن تلك المشروعات.

كما صدر قرار أنشأ عملية تفاوضية بهدف إطلاق اتفاق دولي جديد لمواجهة ظاهرة تلوث البلاستيك، والذي شدّد على أهمية إجراء مفاوضات شاملة وتشاركية بين الدول للتوصل للاتفاق المنشود.

وأضاف السفير خالد الأبيض أن جمعية الأمم المتحدة للبيئة اعتمدت، من جانب آخر، بيان وزاري طموح جدد الالتزام بالعمل البيئي متعدد الأطراف وأبرز المحطات الرئيسية خلال عام ٢٠٢٢، بما في ذلك الدورة ال ٢٧ لمؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ المقرر أن تستضيفه مصر في شهر نوفمبر ٢٠٢٢.