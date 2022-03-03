عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لم يحدث منذ 30 عاما.. عقيل: تطوير شبكة المحاور والنقل إنجاز غير مسبوق

شبكة الطرق
شبكة الطرق

قال أسامة عقيل أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن إنجازات مصر في شبكات الطرق والمحاور غير مسبوقة.

وأضاف أسامة عقيل في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "ما حدث في  قطاع الطرق والنقل في مصر لم يحدث  منذ أكثر من 30 عاما".

وتابع أسامة عقيل: "خلال العقود الماضية لم يكن هناك اهتمام بمشروعات البنية التحتية وأهمها الطرق، لكن الرئيس السيسي قرر الاهتمام برفع كفاءة البنية التحتية وشبكة الطرق لإحداث التنمية المستدامة".

وأكمل أسامة عقيل:" شبكات الطرق والنقل تساعد على إحداث التنمية ولا يمكن إحداث تنمية في مختلف القطاعات دون  محاور وطرق رئيسية من وإلي المشاريع التنموية".

ولفت أسامة عقيل:" توفير شبكة طرق ومحاور رئيسية تربط المحافظات يجذب المزيد من المستثمرين إلى مصر ".

المحاور الطرق شبكة النقل البنية التحتية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوفت بنذرها أمام القاضي فرحًا بالحكم على أخيها في حرق زوجها بالمنصورة

موعد مباراة المنتخب والسنغال والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم

السيسي لـ وزير الكهرباء: مش ممكن اللي بتعمله فينا ده ياشاكر.. فيديو

أمطار ورياح ورمال| زعابيب الطقس تعود الخميس في هذه المناطق .. تفاصيل

صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

رواد السوشيال يبالغون.. القصة الحقيقية لراهب عاش لمدة 4 قرون| صور

مفاجأة على طريقة صفقة القرن.. الزمالك يتواصل مع وكيلة موسيماني وهذا رد المدرب

تصريحات سابقة لـ الرئيس الروسي حول حدوث حرب عالمية ثالثة| فيديو

ترشيحاتنا

مزارعون أوكران يدمرون منظمة صواريخ روسية بقيمة 15 مليون دولار

شقق الإسكان| هل يمكن تغيير اختيار المشروع بعد سداد جدية الحجز؟..تفاصيل

أخبار الرياضة.. الزمالك يتواصل مع وكيلة موسمياني.. شوبير يكشف مفاجأة عن مباراة الأهلي والمريخ

مفاجأة على طريقة صفقة القرن.. الزمالك يتواصل مع وكيلة موسيماني وهذا رد المدرب

من العزل الصحي.. عبدالحفيظ يمنع حسام حسن من الصدام مع موسيماني

مواعيد مباريات اليوم الخميس 3-3-2022 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو الحمل متأخر.. زيوت طبيعية تزيد خصوبة النساء

تعرض لأول مرة وديانا تتصدر القائمة.. معرض صور نادرة للعائلة الملكية البريطانية

أبرزهم فاتن حمامة وزهرة العلا.. هكذا روجت فنانات الزمن الجميل للسجائر؟|صور

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

فيديو

لعب مع الأطفال وتذوق الملوخية والعكاوي..شاهد كيف يقضي كوسكال بابا رحلته في القاهرة..فيديو

«كنائس ومساجد وعايز الناس تتحرك».. ماذا قال الرئيس عن كرداسة وبولاق وناهيا|"فيديو"

بثينة رشوان فى ندوة صدى البلد: رفضت الزواج من مخرج "المال والبنون" فاستبعدني.. اتجهت للبيزنس ونجحت.. وإنتاج أعمال مسرحية مشروعي المقبل

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب .. وحقيقة ارتباط ويجز .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ