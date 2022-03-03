لم يحدث منذ 30 عاما.. عقيل: تطوير شبكة المحاور والنقل إنجاز غير مسبوق

قال أسامة عقيل أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن إنجازات مصر في شبكات الطرق والمحاور غير مسبوقة.

وأضاف أسامة عقيل في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "ما حدث في قطاع الطرق والنقل في مصر لم يحدث منذ أكثر من 30 عاما".

وتابع أسامة عقيل: "خلال العقود الماضية لم يكن هناك اهتمام بمشروعات البنية التحتية وأهمها الطرق، لكن الرئيس السيسي قرر الاهتمام برفع كفاءة البنية التحتية وشبكة الطرق لإحداث التنمية المستدامة".

وأكمل أسامة عقيل:" شبكات الطرق والنقل تساعد على إحداث التنمية ولا يمكن إحداث تنمية في مختلف القطاعات دون محاور وطرق رئيسية من وإلي المشاريع التنموية".

ولفت أسامة عقيل:" توفير شبكة طرق ومحاور رئيسية تربط المحافظات يجذب المزيد من المستثمرين إلى مصر ".