يوسف زيدان عن عدم حظر الأدب الروسي بالعالم: الثقافة تصلح ما تفسده السياسة

علق الكاتب يوسف زيدان، على القرارات المتحضرة بعدم منع الأدب الروسي عن العالم بعد الحرب على أوكرانيا، وذلك عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: "الحربُ تُناقِضُ الحضارة وتقوِّض دعائمها، لأنها ترد البشر إلى حالة الجاهلية الأولى وسُكنى الكهوف والفتك بالآخرين، بينما الحضارةُ هي الإرث المشترك بين البشر .. جامعة إيطالية قررت منع حلقة دراسية عن الأديب الروسي العظيم "ديستوفسكي" عقابًا لروسيا ( وهذا فعل الجهالة ) فثار على القرار متحضرون، احترامًا للأدب الروائي، وخشية أن تمنع روسيا من جانبها دراسة الأديب الإيطالي العظيم "دانتي" وترد على الغباوة بالغباوة .. فثابت الجامعة الإيطالية إلى رشدها، وإلى نداء الحضارة، وألغت إلغاءها للحلقة الدراسية الثقافة تُصلح ما تفسده السياسة".



من جانب آخر، أثار الكاتب يوسف زيدان الجدل من جديد على السوشيال ميديا، إثر إعادته نشر تغريدة سابقة له حول القدس الشريف وفلسطين المحتلة.



وقال يوسف زيدان في تغريدته: "القدسُ مدينة كل الأديان بالمنطقة، ما استمر منها وما اندثر، ولن يصح أن تكون مستقبلًا عاصمة لفريق من القرناء الفرقاء .. وإلا دام الدمُ النازف، وبقي القتلُ الجارف، وصار الدمارُ دائمًا أبدًا".

جاءت تصريحات يوسف زيدان في الوقت الذي أعلن فيه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن بدء حملة توعية موسعة لدعم المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني فيما يواجهونه من انتهاكات مستمرة من الكيان الصهيوني وذلك بعنوان: "الذي باركنا حوله"، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب واهتمام الأزهر الشريف بالقضية الفلسطينية ودعوته للعالم بمساندة الفلسطينيين في استرداد حقهم وأراضيهم من هذا الاحتلال الغاصب.