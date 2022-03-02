أسامة نبيه يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة فيوتشر في الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مواجهة فيوتشر المقرر لها الليلة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:- حراسة المرمى : محمد أبو جبل خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - حمزة المثلوثي خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي خط الهجوم : سيف الدين الجزيري ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:- محمد عواد - محمود حمدي "الونش" - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - إمام عاشور - إسلام جابر - رزاق سيسيه -عمر السعيد .

ويقود الفريق في مباراة فيوتشر أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبدالمقصود المدرب المساعد في أول مباراة لهما بعد فسخ التعاقد بالتراضي مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق.‏