محمد صلاح ينافس على جائزة هدف الشهر في ليفربول

تواجد محمد صلاح بهدف وحيد في قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة أفضل هدف خلال شهر فبراير لنادي ليفربول الإنجليزي.

ونشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول قائمة بـ 10 أهداف مرشحة للظفر بالجائزة، وتواجد على رأسها هدف محمد صلاح في شباك نورويتش سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح هدفه في نورويتش بعد تلقيه تمريرة رائعة من أليسون بيكر، ليتلاعب بحارس ودفاع الفريق الخصم، قبل أن يسدد الكرة في الشباك.

وفتح نادي ليفربول باب التصويت لمشجعيه على الموقع الرسمي للنادي، لاختيار الهدف الأفضل خلال شهر فبراير.

ويمكن التصويت لـ محمد صلاح من أجل الفوز بالجائزة من هنا