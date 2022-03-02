6 حالات يجب إبلاغ الكهرباء بها عند حدوثها

نشر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الحالات التي يجب على المواطن إبلاغ شركة الكهرباء فور حدوثها .



وتتمثل هذه الحالات في الآتي:

1- في حالة حدوث عطل أو ماس كهربائي في العداد الخاص بالوحدة السكنية أو العقار.

2- في حالة زيادة الأحمال بالوحدة الخاصة بالمشترك للحفاظ على سلامة المواطنين.

3- فى حالة تغيير نوع نشاط العداد الخاص بالوحدة السكنية من منزلى إلى تجارى أو العكس.

4 - عند اكتشاف صاحب العداد وجود سرقة تيار كهربائي من أحد الجيران.

5- في حالة القيام بهدم العقار الموجود به عداد الكهرباء.

6- في حالة وجود ضعف أو تذبذب بالتيار الكهربائي.

وعند حدوث تلك الاشياء يجب أن يقوم المواطن بإبلاغ شركة الكهرباء التابع لها، تجنبا للتعرض للمسائلة القانونية، كما يجب إبلاغ الشركة من خلال عدة طرق، وهي:

- الاتصال على الخط الساخن رقم 121.

- كما يمكن تقديم الشكاوى على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

- كما يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه لشركة الكهرباء التابع لها.

-ويمكن تقديم الشكاوى الآن عن طريق المنصة الالكترونيه الموحدة لخدمات الكهرباء