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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أكبر طرح بالبورصة|العاصمة الإدارية تكشف موعد طرح أسهم الشركة.. وتؤكد: تنفيذ 80% من المرحلة الأولى

اللواء أحمد زكى عابدين
اللواء أحمد زكى عابدين

أكد اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن الجمهورية الجديدة تخدم هدف الأمن القومي بجانب هدف استثماري، مما يعكس الإرادة السياسية ويظهر من خلال تعمير سيناء من خلال مشروعات في الزراعة والصناعات والمحاجر والمدن الجديدة،  لافتاً إلى أنه تم إضافة مساحة 46 ألف فدان إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والذي يستهدف انتقال 7 ملايين نسمة بجانب انتقال 1.5 مليون نسمة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.


وأكد رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم تنفيذ نسبة 80% من مشروعات المرحلة الأولي بالعاصمة الجديدة علي مساحة 40 الف فدان وتستوعب ٢.٥ مليون نسمة بالإضافة إلى العمل في المرحلة الثانية والثالثة خلال الفترة المقبلة.

 

العاصمة الإدارية تدعو رجال الأعمال إلى إدارة الشركات المنبثقة في الكهرباء والمياه

الوزراء يدرس اقتراح شركة العاصمة الإدارية بإنشاء جراجات على أراضٍ ملحقة بالأبراج

 

اشتراطات المبانى


وكشف اللواء أحمد زكى عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة أنه فيما يتعلق باستخدام الكود المصري والاشتراطات الخاصة بالجراجات بالمباني والأبراج، فقد تمت المطالبة في اجتماعات مجلس الوزراء بأن يتم تصميم الأبراج من خلال مكتب استشاري كبير أو بيت خبرة تصنيف أول.

وأشار إلى أنه يتم حاليا مناقشة مع وزارة الإسكان تعديل الأكواد الخاصة بعدد البدروم بالنسبة للأغراض، حيث يتم بحث تنفيذ 3 بدروم بالنسبة للأبراج بدلا من 5 بدروم، خاصة أن المركز القومي للبحوث ألزم المطورين بعمق 15 مترا فقط.


الطرح بالبورصة

 

وأوضح عابدين، أنه سيتم إنشاء عدداً من الشركات الفرعية وتحويل شركة العاصمة الجديدة إلى شركة قابضة حيث سيتم طرح الشركات المنبثقة منها فقط بالبورصة مثل شركات للمياه والكهرباء والغاز بجانب المباني ومحفظة الأراضي.

وأضاف أنه تم عقد اجتماعات مع هيئة الرقابة المالية وشركة سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية في إطار بحث عملية الطرح حيث من المتوقع أن يصبح أكبر طرح في البورصة بالمنطقة يضاهي طرح شركة أرامكو حيث أن الشركة تمتلك مركز مالي قوي وحجم أصول ضخمة لمحفظة أراضي تصل إلى 220 الف فدان.

وأوضح أن الاتجاه لطرح مشروعات العاصمة الجديدة بالبورصة، يأتي كون أن شراء الأسهم والتعامل معها أسهل مقارنة بالمشاركة في الأراضي، مؤكداً حرص شركة العاصمة الإدارية الدائم علي مشاركة القطاع الخاص كشريك وطني نزيه.


وقررت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية منح مهلة إضافية لتنفيذ المشروعات وتأجيل سداد الأقساط للأراضى لمدة عام، بما يدعم المطورين العقاريين ويساهم فى التمكين بالاستمرار فى تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها.

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