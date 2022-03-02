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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طالب عائد من أوكرانيا:الطائرة المصرية نقلتنا في ساعات معدودة من رومانيا إلى الوطن

الطالب خالد أحمد
الطالب خالد أحمد

سادت حالة من الفرح بين أسرة الطالب خالد أحمد العائد من أوكرانيا بعد جهود قامت بها الدولة المصرية لأبنائها المقيمين بدولة أوكرانيا بعد أن اجتاحتها القوات الروسية.

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محمد مقيم بمنطقة أبو زعبل بالخانكة بمحافظة القليوبية يدرس بكلية الطب بالمرحلة السادسة بأحد مدن أوكرانيا وتم عودته سالما مع زملائه عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

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وبدأ خالد حديثه لـ صدى البلد مؤكدا ان كل شيء كان هادئ ولم نتوقع ان كل ذلك سوف يحدث معتقدين ان ما يحدث هو فقط حرب كلامية بين أوكرانيا وروسيا إلى أن خرج الرئيس الروسى في كلمة نقلها التليفزيون الأوكراني معلنا فيها بدء عملية عسكرية شاملة في مدن أوكرانيا، وبالفعل بعدها بدقائق بدأ القصف الجوى لكافة المناطق، وسمع الجميع دوى الانفجارات، وانطلقت صافرات الإنذار لتحذير المدنيين من هذا القصف وضرورة النزول للملاجئ حماية بأرواحهم.

واشار الى الجميع فور تصريحات الرئيس الروسى قام بتخزين ما يكفيهم من الأطعمة ، ولكن الأدوية التى كان يتناولها نفذت فاضطر النزول لشرائها من أحد الصيدليات إلا أنه وجدها جميعا مغلقة، وخلال جولته عرف أن هناك جهود لأبناء الجالية المصرية بأوكرانيا للانتقال لدولة رومانيا عبر الحدود، وبالفعل استعد وجمع كل ما يحتاجه خلال رحلته.

وقال خالد ان الدولة المصرية قامت بنقل جميع المصريين بواسطة 3 أتوبيسات إلي الحدود الأوكرانية الرومانية، مشيرا إلى أنه بمجرد الوصول للحدود كان هناك تنسيقا بين سفارتي مصر بأوكرانيا ورومانيا لتسهيل دخول المصريين لرومانيا.

وتابع انه بالفعل خلال ساعات دخل الطلاب المصريين رومانيا علي عكس باقى الجاليات التي مكثت علي الحدود ما يزيد على 5 أيام، وتم نقلهم للعاصمة الرومانية بواسطة السفارة المصرية هناك، وتقديم كافة التسهيلات من المأكل والمسكن إلى أن تم التنسيق بين الخارجية المصرية ووزارة الهجرة مع السفارة المصرية لرومانيا، وتم خلال ساعات وصول الطائرة المصرية لنقل المصريين وعودتهم لوطنهم واختتم حديثه قائلا " مصر عمر ما بتسيب ولا تنسى أبنائها أبدا".

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أوكرانيا محافظة القليوبية روسيا الدولة المصرية كلية الطب

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