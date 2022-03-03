عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بالأسعار..ننشر خريطة الوحدات السكنية بمشروع جنة بـ 5 مدن

جنة مصر
جنة مصر

شهد الطرح الأخير لوزارة الإسكان، للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري لمتوسطي الدخل بمشروعات “سكن مصر ودار مصر وجنة” اقبالاً كبيراً من قبل المواطنين، حيث سدد 20 ألف مواطن سددوا مقدمات الحجز  حتى الآن، علماً بأن باب التسجيل وتسديد مقدمات جدية الحجز متاح حتى 8 مارس المقبل.

 

الإسكان: الانتهاء من إنشاء 2.5 مليون وحدة سكنية خلال 7 سنوات.. فيديو

الإسكان توضح المستندات المطلوبة للحصول على وحدة بمشروعات دار مصر وسكن وجنة


ويستعرض «صدى البلد» فى التقرير التالى خريطة المدن المطروح بها الوحدات السكنية الخاصة بمشروع جنة.

 

يتضمن مشروع جنة  الطرح فى 5 مدن بمقدم جدية حجز يبلغ 80 ألف جنيه، وبمساحات تتراوح من 100 م2 إلى 151 م2، وبيانها: الشروق - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - 6 أكتوبر - العبور، بإجمالي 1980 وحدة سكنية، ونسبة تميز تتراوح من 1 إلى 1.06.

وتم طرح 1980 وحدة سكنية ضمن مشروع جنة  فى 5 مدن كالتالى:

1- 300 وحدة سكنية في مدينة الشروق يتراوح سعرها من 924 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و413 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 8800 جنيه.

 

2- 1104 وحدات سكنية بمدينة القاهرة الجديدة ويتراوح سعرها من مليون و239 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و895 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 11575 جنيهًا.

3-  51 وحدة سكنية في مدينة المنيا الجديدة ويتراوح سعرها من 627 ألف جنيه تقريبًا إلى 959 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 5855 جنيهًا.

4-  456 وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر ويتراوح سعرها من مليون و26 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و569 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 9580 جنيها.

5-  69 وحدة سكنية بمدينة العبور يتراوح سعرها من 864 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و321 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 8070 جنيهًا.

وزارة الاسكان القاهرة الجديدة سكن مصر مدينة القاهرة الجديدة مشروع جنه مدينة الشروق مدينة المنيا الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصريحات سابقة لـ الرئيس الروسي حول حدوث حرب عالمية ثالثة| فيديو

السيسي لـ وزير الكهرباء: مش ممكن اللي بتعمله فينا ده ياشاكر.. فيديو

أوفت بنذرها أمام القاضي فرحًا بالحكم على أخيها في حرق زوجها بالمنصورة

رجل الأعمال المصري لطفي منصور ينوي التقدم بعرض لشراء نادي تشيلسي.. تقارير

أمطار ورياح ورمال| زعابيب الطقس تعود الخميس في هذه المناطق .. تفاصيل

خنقتها بالحبل ورميناها في غرف صرف صحي.. نص اعترافات قاتل الطفلة جنى بالجيزة

وفاة طبيعية.. النيابة تأمر بتصريح دفن المتهم الثاني بمذبحة المرج

مبدأ اشمعنى مينفعش.. السيسي ينصح الشعب..و3 حلول لتجنب البناء على الأراضي الزراعية

ترشيحاتنا

ثروت سويلم: اتحاد الكرة لا يعرف المجاملات.. وادعاءات تزوير عقد كهربا باطلة

أوكرانيا.. انفجار كبير يهز وسط كييف

بايدن: واجهنا الأكاذيب الروسية بالحقيقة

زيزو أفضل لاعب في مصر.. ميدو يهاجم ثنائي الزمالك بعد مباراة فيوتشر

مقتل مسئولة أوروبية بقصف شرقي أوكرانيا

صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرض لأول مرة وديانا تتصدر القائمة.. معرض صور نادرة للعائلة الملكية البريطانية

أبرزهم فاتن حمامة وزهرة العلا.. هكذا روجت فنانات الزمن الجميل للسجائر؟|صور

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

تطور خطير.. ماذا يعني تحريك روسيا لغواصاتها وصواريخها النووية؟

فيديو

لعب مع الأطفال وتذوق الملوخية والعكاوي..شاهد كيف يقضي كوسكال بابا رحلته في القاهرة..فيديو

«كنائس ومساجد وعايز الناس تتحرك».. ماذا قال الرئيس عن كرداسة وبولاق وناهيا|"فيديو"

بثينة رشوان فى ندوة صدى البلد: رفضت الزواج من مخرج "المال والبنون" فاستبعدني.. اتجهت للبيزنس ونجحت.. وإنتاج أعمال مسرحية مشروعي المقبل

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب .. وحقيقة ارتباط ويجز .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ