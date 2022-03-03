بالأسعار..ننشر خريطة الوحدات السكنية بمشروع جنة بـ 5 مدن

شهد الطرح الأخير لوزارة الإسكان، للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري لمتوسطي الدخل بمشروعات “سكن مصر ودار مصر وجنة” اقبالاً كبيراً من قبل المواطنين، حيث سدد 20 ألف مواطن سددوا مقدمات الحجز حتى الآن، علماً بأن باب التسجيل وتسديد مقدمات جدية الحجز متاح حتى 8 مارس المقبل.



ويستعرض «صدى البلد» فى التقرير التالى خريطة المدن المطروح بها الوحدات السكنية الخاصة بمشروع جنة.

يتضمن مشروع جنة الطرح فى 5 مدن بمقدم جدية حجز يبلغ 80 ألف جنيه، وبمساحات تتراوح من 100 م2 إلى 151 م2، وبيانها: الشروق - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - 6 أكتوبر - العبور، بإجمالي 1980 وحدة سكنية، ونسبة تميز تتراوح من 1 إلى 1.06.

وتم طرح 1980 وحدة سكنية ضمن مشروع جنة فى 5 مدن كالتالى:

1- 300 وحدة سكنية في مدينة الشروق يتراوح سعرها من 924 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و413 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 8800 جنيه.

2- 1104 وحدات سكنية بمدينة القاهرة الجديدة ويتراوح سعرها من مليون و239 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و895 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 11575 جنيهًا.

3- 51 وحدة سكنية في مدينة المنيا الجديدة ويتراوح سعرها من 627 ألف جنيه تقريبًا إلى 959 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 5855 جنيهًا.

4- 456 وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر ويتراوح سعرها من مليون و26 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و569 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 9580 جنيها.

5- 69 وحدة سكنية بمدينة العبور يتراوح سعرها من 864 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و321 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 8070 جنيهًا.