انخفاض طفيف في أسعار صرف اليورو خلال فبراير 2022

انخفضت اسعار اليورو مقابل الجنيه المصري خلال فبراير 2022، انخفاض طفيف، حيث تذبذبت الأسعار على مدار الشهر بين الارتفاع و الانخفاض، وذلك وفقا لما نشره البنك المركزي المصري على موقعه الالكتروني.





ويرصد "صدى البلد" أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري بداية ونهاية شهر فبراير2022 وفقا للبنك المركزي المصري.



أسعار اليورو 1 فبراير 2022

سجل اليورو 17.7906 جنيه للبيع و17.6373 جنيه للشراء

أسعار اليورو 28 فبراير 2022

سجل اليورو 17.6688 جنيه للبيع و17.5191 جنيه للشراء

وبذلك يخسر اليورو 0.1218 جنيه للبيع، و 0.1182 جنيه للشراء، خلال فبراير 2022.