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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض طفيف في أسعار صرف اليورو خلال فبراير 2022

اليورو
اليورو

انخفضت اسعار اليورو مقابل الجنيه المصري خلال فبراير 2022، انخفاض طفيف، حيث تذبذبت الأسعار على مدار الشهر بين الارتفاع و الانخفاض، وذلك وفقا لما نشره البنك المركزي المصري على موقعه الالكتروني. 
 

الدولار يسجل 15.74.. أسعار العملات الأجنبية نهاية تعاملات اليوم

أسعار صرف العملات العربية أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم


ويرصد "صدى البلد" أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري بداية ونهاية شهر فبراير2022 وفقا للبنك المركزي المصري.


أسعار اليورو 1 فبراير 2022

 

سجل اليورو 17.7906 جنيه للبيع و17.6373 جنيه للشراء

 

أسعار اليورو 28 فبراير 2022

 

سجل اليورو 17.6688 جنيه للبيع و17.5191 جنيه للشراء

وبذلك يخسر اليورو 0.1218 جنيه للبيع، و 0.1182 جنيه للشراء، خلال فبراير 2022.

البنك المركزي المصري اسعار اليورو الجنيه المصري اليورو

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