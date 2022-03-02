"إيرباص" تعلن التوقف عن تقديم خدمات الدعم لشركات الطيران الروسية

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية (إيرباص) توقفها عن تقديم خدمات الدعم لشركات الطيران الروسية وعدم تزويد موسكو بقطع الغيار.

وقالت الشركة - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم “الأربعاء”، "إن تعليق الخدمات يتماشى مع العقوبات الدولية المعمول بها الآن".

كانت شركة "بوينج" الأمريكية المنافسة قد أعلنت، في وقت سابق، إغلاق مكتبها في كييف مؤقتا، كما علقت جميع خدمات الصيانة والدعم الفني وقطع الغيار لشركات الطيران الروسية، وتمثل الشركتان الغالبية العظمى من أسطول طائرات الركاب الروسي.

ومن المتوقع أن يكون لذلك تأثير كبير على شركات الطيران الروسية، حيث تحتاج الطائرات إلى صيانة مستمرة.