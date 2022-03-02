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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقوبات أمريكية على 22 كيانا ذا صلة بالجيش الروسي ردا على غزو أوكرانيا

الجيشين الروسي والبلاروسي
الجيشين الروسي والبلاروسي

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات رادعة على 22 كيانا ذا صلة بالجيش الروسي ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال البيت الأبيض في بيان صحفي إن “وزارة الخارجية ستفرض عقوبات شاملة تستهدف قطاع الدفاع الروسي”. 

وأضاف البيان “سيؤدي هذا الإجراء إلى فرض تكاليف كبيرة على شركات تطوير وإنتاج الأسلحة الروسية. وسيتم تحديد 22 كيانًا روسيًا مرتبطًا بالدفاع، بما في ذلك الشركات التي تصنع الطائرات المقاتلة، ومركبات المشاة القتالية، وأنظمة الحرب الإلكترونية، والصواريخ، والمسيرات للجيش الروسي”.

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كما أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات رادعة على بيلاروس لـ"خنق وارداتها من التكنولوجيا”.

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستقيد استيراد السلع التكنولوجية من قبل بيلاروس وستوسع سياسات الرقابة الصارمة المفروضة على الصادرات من موسكو إلى مينسك ردا على العمليات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وجاء في بيان أن “العقوبات تشمل: قمع القيود المفروضة على بيلاروس لخنق استيرادها للسلع التكنولوجية”. 

وأضاف البيان “ستعمل وزارة التجارة على توسيع نطاق السياسات الصارمة لمراقبة الصادرات المطبقة في روسيا لتشمل بيلاروس. وسيساعد هذا الإجراء في منع تحويل العناصر والتقنيات والبرامج من بيلاروس إلى روسيا وسيؤدي إلى تدهور كبير في قدرة كلا البلدين على تحمل عدوانهما العسكري علي أوكرانيا”.

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