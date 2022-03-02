مندوب مصر: نجدد التحذير من آثار الجائحة والأزمات المتلاحقة على الاقتصاد العالمي

الأزمة الروسية الأوكرانية

أكد مندوب مصر بالأمم المتحدة، أن مصر تجدد التحذير من مغبة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الراهنة على الاقتصاد العالمي، نتيجة الجائحة والأزمات المتلاحقة، مشددا على أنه لابد من مواجهة التحديات والأزمات المتلاحقة.



وأوضح مندوب مصر بالأمم المتحدة، خلال كلمته بالجمعية العامة لـ الأمم المتحدة حول أوكرانيا، أنه يجب أن تتحلى كل الأطراف بالمسئولية الواجبة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية لكل شخص من المقيمين عبر الحدود حيث وردت بعض التقارير عن معاملات تمييزية.

وأشار مندوب مصر بالأمم المتحدة، إلى أن مصر تؤيد البحث عن حل سياسي سريع لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية عبر الحوار بالطرق السياسية السلمي من خلال دبلوماسية ناشطة، والهدف الأساسي للمجتمع الدولي في التعامل مع الأزمة الراهنة.

لا ينبغي ان يتم غض الطرف عن بحث جذور مسببات وأطراف الأزمة

وأضاف مندوب مصر بالأمم المتحدة، أنه لا ينبغي ان يتم غض الطرف عن بحث جذور ومسببات وأطراف الأزمة بما يتضمن نزع فتيل الأزمة والتعامل معها لتحقيق الأمن والاستقرار.



وأوضح مندوب مصر بالأمم المتحدة، مصر تتعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية، بما يضمن نزع فتيل الأزمة، مؤكدا أن مصر ترفض منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج إطار النظام الدولي متعدد الأطراف من منطلق التجارب السابقة التي لها أثار إنسانية سلبية بالغة التي أدت إلى تفاقم معاناة المدنيين .