التحريات: حادث أتوبيس الدائري الاوسطي سببه اختلال عجلة القيادة في يد السائق

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أسباب حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الدائري الاوسطي بنطاق مدينة أكتوبر وإصابة ١٥ شخصا بداخله.

بلاغا تلقته شرطة النجدة أفاد بانقلاب أتوبيس على الطريق الدائري الاوسطي بنطاق مدينة أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الأمنية وسيارات المرور والاسعاف الي موقع الحادث.

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية أنه أثناء سير الأتوبيس على الطريق الدائري الاوسطي ونتيجة لاختلال عجلة القيادة في يد قائده بسبب السرعة المرتفعة أدى الي انقلابه.

ورفعت الاجهزة الامنية حطام الحادث، وتم نقل المصابين لتلقى العلاج، والتحفظ على السائق.