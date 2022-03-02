مندوب مصر بالأمم المتحدة: نؤيد حلا سياسيا سريعا لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

قال مندوب مصر بالأمم المتحدة، إن مصر تؤيد البحث عن حل سياسي سريع لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية عبر الحوار بالطرق السياسية السلمي من خلال دبلوماسية ناشطة، والهدف الأساسي للمجتمع الدولي في التعامل مع الأزمة الراهنة.

وأضاف مندوب مصر بالأمم المتحدة، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا، أنه لا ينبغي أن يتم غض الطرف عن بحث جذور ومسببات وأطراف الأزمة بما يتضمن نزع فتيل الأزمة والتعامل معها لتحقيق الأمن والاستقرار.



وأوضح مندوب مصر بالأمم المتحدة، أن مصر تتعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية، بما يضمن نزع فتيل الأزمة، مؤكدا أن مصر ترفض منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج إطار النظام الدولي متعدد الأطراف من منطلق التجارب السابقة التي لها أثار إنسانية سلبية بالغة التي أدت الي تفاقم معاناة المدنيين.

لابد من مواجهة التحديات والأزمات المتلاحقة

وأشار مندوب مصر بالأمم المتحدة، إلى أنه من الواجب أن تتحلى كل الأطراف بالمسئولية الواجبة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية لكل شخص من المقيمين عبر الحدود حيث وردت بعض التقارير عن معاملات تمييزية.



ولفت مندوب مصر بالأمم المتحدة، إلى أن مصر تجدد التحذير من مغبة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الراهنة على الاقتصاد العالمي، نتيجة الجائحة والأزمات المتلاحقة، مشددا على أنه لابد من مواجهة التحديات والأزمات المتلاحقة .