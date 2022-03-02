الجيش الأوكراني يفجر جسرا لمنع تقدم القوات الروسية إلى كييف

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن قوات الجيش الأوكراني قامت بتفجير جسر شرقي كييف لمنع تقدم الجيش الروسي.

وأفادت شبكة “سكاي نيوز” بدوي صافرات الإنذار في مدينة لفيف غرب أوكرانيا.

وفي سياق متصل، أفادت شبكة سكاي نيوز، اليوم الأربعاء، بأن قوات جمهورية دونيتسك أعلنت فرض حصار على مدينة ماريوبول الأوكرانية على شاطئ بحر آزوف.

كما أفادت قناة “العربية” بدوي صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف، مع استمرار القصف الروسي.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مجلة “Vice” الأمريكية، بوصول أوائل المقاتلين الأجانب إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال ضد الجيش الروسي.

وكشفت المجلة الأمريكية، عن توجه مئات الأجانب، بمن فيهم مواطنون أمريكيون، إلى أوكرانيا للمشاركة في العمليات القتالية إلى جانب القوات الأوكرانية.

ودعا رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، يوم الأحد، إلى تشكيل “فيلق دولي” من شأنه تعزيز القدرات القتالية للقوات الأوكرانية.