ضربها بالشلوت.. مراسلة تلفزيونية تتعرض لموقف مشين من صبي بالشارع

تعرضت مراسلة تلفيزيونية تابعة لشبكة بي بي سي البريطانية ، لموقف محرج للغاية عندما، أقدم صبي في مدرسة ابتدائي على استفزازها وركل في ظهرها خلال بثها المباشر لأحد التقارير.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" شوهد الصبي، وهو يواصل استفزاز المراسلة التلفزيونية وهي تقدم تقريرها في بث المباشر ليقوم الصبي المشاكس في النهاية بركلها من الخلف، خلال تقدمها للتقرير التلفزيوني بالقرب من محطة برايتون ببريطانيا اول أمس.

بينما كانت الصحفية في بي بي سي لوسيندا آدم تتحدث عن ارتفاع أجرة القطار بالأمس ، ظهر الصبي فجأة.

ثم بدأ يرقص خلفها وكأنه يسخر منها أمام المشاهدين، ليقدم بعدها على ركل المراسلة من الخلف ويركض بعدها في مشهد صادم أهانة المراسلة التلفزيونية.

قالت المراسلة: كانت اسجل تقريري على الهواء مباشرة عندما بدأ صبي صغير في الثامنة من عمره بالتلويح بذراعيه ورائي، ليقدم بعدها على دفعني بقوة في ظهري قبل أن يهرب".

وأضافت 'الجزء الأكثر حزنًا هو أن والدته كانت تقف عبر الطريق لتحضره على فعل ذلك ، حيث يمكنك سماعها وهي تعوي من الضحك على تصرفات أبنها المشينة".