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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإسكان: الرئيس السيسي وجه بتوفير وحدة سكنية لأي مواطن يرغب في شقه

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، تعليقا على افتتاحات الرئيس السيسي، إن  الرئيس السيسي  وجه  بتوفير وحدة سكنية لأي مواطن يرغب في الحصول على وحدة سكنية.

 

وأضاف  خالد عباس  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" وزارة الإسكان تطرح وحدات سكنية بشكل مستمر وآخرها وحدات سكنية للإسكان المتوسط في دار مصر وسكن مصر وجنة بنظام التمويل العقاري".

 

وتابع خالد عباس :" تم إنشاء مليون وحدة سكنية سواء كانت وحدات إسكان اجتماعي او سكن مصر او دار مصر او جنة ".

 

وأكمل خالد عباس:"   الرئيس السيسي يطلق مبادرة سكن لكل المصريين في كافة محافظات الجمهورية وعواصم المحافظات وجاري العمل على تنفيذها حاليا لتوفير حوالي 500 ألف وحدة في عواصم المدن ".
 

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