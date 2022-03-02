أستاذ علوم سياسية: موسكو تحت العقوبات منذ 2014.. وباحث: الكرملين لا يستخدم كل قوته العسكرية.. فيديو

قال الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إن الصراع الروسي الأمريكي أصبح مفتوحا والعمليات التصعيدية بدأت في الأزمة الأوكرانية.



وأضاف، خلال مداخلة برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الشعب الروسي يسأل لماذا ازدواجية المعايير.. ما علاقة كرة القدم بالسياسة؟



وأكد أن روسيا لطالما كانت منفتحة على الحوار لا سيما مع الطرف الأوكراني، مؤكدا أنه لم يكن هناك رغبة روسية في تغيير النظام السياسي الأوكراني.



وأوضح أن روسيا تهدف من خلال العملية العسكرية تدمير الآلة العسكرية الأوكرانية والقضاء على الكتائب النازية بها، مستبعدا سعي الكرملين اعتقال الرئيس الأوكراني لا سيما مع استمرار الحوار الروسي الأوكراني.



وتابع أن روسيا تحت العقوبات منذ 2014، لافتا إلى أن موسكو تستطيع الاكتفاء ذاتيا من الطاقة.



ورأى أن الدور الأوروبي فشل فشلا ذريعا في حل الأزمة الروسية الأوكرانية وعدم الخروج من العباءة الأمنية الأمريكية، متوقعا أن الانقسامات السياسية في أوكرانيا ستزداد في الفترة القادمة.



وعن تقدم جورجيا لعضوية الاتحاد الأوروبي، قال إنها لا تعدو كونها مناورات إعلامية لزيادة الزخم الحالي، مؤكدا أن أوكرانيا وجورجيا ليستا مؤهلتان للانضمام للاتحاد الأوروبي.



ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي إيهاب عباس، الباحث في الشأن الأمريكي والدولي، إن روسيا ستتأثر بالعقوبات الأمريكية الغربية على المدى البعيد وليس الوقت الحالي، لافتا إلى أن إذا استمرت العمليات العسكرية الروسية بهذه الوتيرة ستباد أوكرانيا من على الأرض.



وتابع عباس عبر سكايب من واشنطن، أن روسيا لا تستخدم كل قوتها العسكرية في الحرب ضد أوكرانيا لفتح منفذ للحوار وعدم استخدام الأرض المحروقة في أوكرانيا.



وحذر أن استخدام الاحتياطات النفطية لأمريكا سيؤدي إلى زيادة أسعار النفط والطاقة في العالم، فضلا عن شركات التأمين في أوروبا التي سترفع أسعار التأمين على الشحن بسبب ارتفاع أسعار الوقود.



