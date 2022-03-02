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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحطم طائرة عسكرية رومانية وسقوط 5 ضحايا

طائرة هليكوبتر
طائرة هليكوبتر

لقي 5 أشخاص مصرعهم في تحطم طائرة هليكوبتر رومانية عسكرية، أثناء عملية بحث.

وكانت الهليكوبتر الرومانية تجري عملية بحث عن مقاتلة ميج 21 اختفت عن أجهزة الرادار في البحر الاسود.

ومن ناحية أخرى، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية مع رئيس وزراء إسرائيل، عن شروط روسيا لحل النزاع الأوكراني، حسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين.

وقالت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان، اليوم الأربعاء، “بمبادرة من الجانب الاسرائيلي، جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت”.

وبحسب البيان، أوضح بوتين خلال المحادثة موقف روسيا من شروط حل النزاع الأوكراني، وكان من بينها تلبية مطالب موسكو الأمنية، ونزع السلاح من أوكرانيا، وضمان وضعها المحايد وغير النووي، والاعتراف بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم، واستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.

رئيس الوزراء الإسرائيلي تحطم طائرة شبه جزيرة القرم البحر الأسود طائرة هليكوبتر تحطم طائرة هليكوبتر

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