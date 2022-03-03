أخبار التعليم |عميد سياسة واقتصاد: التأثير الأكبر للحرب بين روسيا وأوكرانيا على البورصة.. البحوث الفلكية: ميلاد هلال شهر شعبان في السابعة و35 دقيقة مساءً

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة منذ صباح اليوم وحتى الآن .

لربط الدراسة النظرية بسوق العمل.. هندسة حلوان تطلق مسابقة لابتكارات الطلاب.. تفاصيل

تستعد جامعة حلوان لاطلاق معرض للابتكار العملي “مسابقة triple s” للعام الخامس علي التوالي، تحت شعار "مصر تبتكر" ، ، وتعد المسابقة عملية علي ما يتم دراسته بكليات الهندسة وذالك في إطار تشجيع الشباب على الابتكار وتطوير القدرات الفكرية والعلمية من خلال التنمية الوطنية لقدرات الشباب.

البحوث الفلكية : ميلاد هلال شهر شعبان في السابعة و35 دقيقة مساءً

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد ميلاد هلال شهر شعبان 1443هـ.

وصرح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد فإن هلال شهر شعبان سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في الساعة السابعة و35 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الأربعاء 29 من رجـــــب 1443هـ الموافق 2 /3 /2022م (يوم الرؤية).

فتح باب التقدم لـ المعلمين والإداريين للعمل في مدارس التكنولوجيا التطبيقية قريبًا

علنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم الإعلان عن فتح باب التقدم لـ المعلمين والإداريين للعمل في مدارس التكنولوجيا التطبيقية قريبًا.

استضافت جامعة عين شمس اليوم الداعية الإسلامي مصطفى حسني، لمشاركة طلاب الجامعة في احتفالات الأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج وذلك ضمن فعاليات الجامعة بالموسم الثقافي للعام الجامعى ٢٠٢١ /٢٠٢٢ ، بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتورة ريم الكباريتي مدير إدارة الخريجين والمشرف العام على رابطة الخريجين بالجامعة ، والدكتور ممدوح عبد الحليم وكيل كلية التجارة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور تامر راضي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية وأ.د.هبة شاهين رئيس قسم الاعلام بكلية الآداب.

تعليم قنا تخصص فقرة بالإذاعة المدرسية للاحتفال بعيد المحافظة القومي

قرر الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية و التعليم بـ قنا ، تخصيص فقرة إذاعية فى طابور الصباح لكل المدارس بمختلف المراحل التعليمية لإحياء تلك ذكرى عيد قنا القومى، احتفاء بشجاعة الأجداد، فى إطار احتفالات محافظة قنا بعيدها القومى ، والذى يوافق ٣ مارس عام 1799 يوم تصدى أهالى قرية البارود لجنود الحملة الفرنسية ببسالة و كبدوهم هزيمة ساحقة.

عميد سياسة واقتصاد: التأثير الأكبر سيكون على البورصة بسبب روسيا وأوكرانيا

علق الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة ، عن الحرب القائمة بين روسيا و أوكرانيا وكيف تتأثر مصر بهذه الحرب .