عمرو عبد الجليل: مش بنام لسرعة الانتهاء من تصوير مسلسلات رمضان

كشف الفنان عمرو عبد الجليل، تفاصيل مشاركته في أعمال درامية في مسلسل رمضان وهما مسلسلي «المشوار» و«مكتوب عليا».



وقال عمرو عبد الجليل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، "أقوم بتأدية دور رجل أعمال في مسلسل مكتوب عليا مع الفنان أكرم حسني ".

وتابع عمرو عبد الجليل:" إحنا مش بنام لسرعة الإنتهاء من تصوير مسلسلات رمضان، ومازال التصوير مستمر في مكتوب عليا".

أما عن مشاركته في مسلسل المشوار بطولة الفنان محمد رمضان، قال عمرو عبد الجليل:" لم أبدأ تصوير مشاهدي في المسلسل وأنا وافقت على المشاركة في المسلسل قبل قراءة السيناريو".