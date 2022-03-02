عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضمن برنامج الفرصة

مشروع EGIKE أول عجلة كهربائية الصنع تعالج مشاكل المرور وتوفر الوقت والطاقة

مشروع EGIKE ببرنامج
مشروع EGIKE ببرنامج الفرصة

يشارك مشروع  "   EGIKE  "  ضمن مسابقات برنامج الفرصة في كلمة أخيرة  المذاع على شاشة ON  وتقدمه الاعلامية لميس الحديدي وهو مشروع عجلة كهربائية مصرية الصنع تعالج مشاكل الازدحام المروري في القاهرة   فضلاً عن تخفيف حدة التلوث الناجم عن عوادم السيارات وخفض التكاليف الاقتصادية السنوية التي يتحملها الاقتصاد  المصري والتي تقدر بحسب مؤسسي المشروع بنحو 48 مليار جنيه سنوياً.


من جانبه قال منتصر العطار مؤسس    مشروع "egike" أول عجلة كهربائية مصرية  تامة الصنع   أن  العجلة المصنعه  هي أول  عجلة كهربائية مصرية صديقة للبيئة وسرعتها تصل إلى 50كلم في الساعة  وتضم خمسة أنظمة للقيادة  بالاضافة إلى أن بطاريتها يمكن شحنها  كهربائياً في مدة لاتتجاوز  خمس ساعات   فقط.


تابع منتصر خلال تصريحات لها برنامج الفرصة في كلمة أخيرة  المذاع على شاشة ON  : يمكنها أن تقطع مسافة 80 كلم   مربع ويمكن أن تعمل عبر " البدال " أو " الموتور " بشكل كامل ".


 وذكر  مؤسس المشروع أن الفكرة كانت عبارة عن مشروع " التخرج  " الخاص به حتى أصبحت منتجاً مصرياً يوفر في الوقت والطاقة والمجهود والانفاق  
 

لميس الحديدي السيارات الكهرباء طريق كهربا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصريحات سابقة لـ الرئيس الروسي حول حدوث حرب عالمية ثالثة| فيديو

السيسي لـ وزير الكهرباء: مش ممكن اللي بتعمله فينا ده ياشاكر.. فيديو

وفاة طبيعية.. النيابة تأمر بتصريح دفن المتهم الثاني بمذبحة المرج

خنقتها بالحبل ورميناها في غرف صرف صحي.. نص اعترافات قاتل الطفلة جنى بالجيزة

أوفت بنذرها أمام القاضي فرحًا بالحكم على أخيها في حرق زوجها بالمنصورة

الخارجية : مصر ترفض توظيف منهج العقوبات الاقتصادية في الأزمة الأوكرانية

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب بعد خضوعه لعملية في القلب

تذبذب أسعار الذهب في مصر اليوم.. تاجر يروي الجديد لـ صدى البلد|شاهد

ترشيحاتنا

أوكرانيا: حظر الطيران فوق بلادنا سيؤدي لحرب بين الناتو وروسيا

رجل الأعمال المصري لطفي منصور ينوي التقدم بعرض لشراء نادي تشيلسي.. تقارير

قدس الأقداس للمرأة.. استشاري صحة نفسية : حبّي زوجك بهذه الأكلة |فيديو

الداخلية الأوكرانية تكشف سبب الانفجار الضخم قرب محطة قطار كييف

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على 22 كيانا في روسيا

سحب قطارا بوزن 180 طنا.. المصارع كابونجا: أهدي إنجازي للرئيس السيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرض لأول مرة وديانا تتصدر القائمة.. معرض صور نادرة للعائلة الملكية البريطانية

أبرزهم فاتن حمامة وزهرة العلا.. هكذا روجت فنانات الزمن الجميل للسجائر؟|صور

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

تطور خطير.. ماذا يعني تحريك روسيا لغواصاتها وصواريخها النووية؟

فيديو

لعب مع الأطفال وتذوق الملوخية والعكاوي..شاهد كيف يقضي كوسكال بابا رحلته في القاهرة..فيديو

«كنائس ومساجد وعايز الناس تتحرك».. ماذا قال الرئيس عن كرداسة وبولاق وناهيا|"فيديو"

بثينة رشوان فى ندوة صدى البلد: رفضت الزواج من مخرج "المال والبنون" فاستبعدني.. اتجهت للبيزنس ونجحت.. وإنتاج أعمال مسرحية مشروعي المقبل

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب .. وحقيقة ارتباط ويجز .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ