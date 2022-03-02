مشروع EGIKE أول عجلة كهربائية الصنع تعالج مشاكل المرور وتوفر الوقت والطاقة

ضمن برنامج الفرصة

يشارك مشروع " EGIKE " ضمن مسابقات برنامج الفرصة في كلمة أخيرة المذاع على شاشة ON وتقدمه الاعلامية لميس الحديدي وهو مشروع عجلة كهربائية مصرية الصنع تعالج مشاكل الازدحام المروري في القاهرة فضلاً عن تخفيف حدة التلوث الناجم عن عوادم السيارات وخفض التكاليف الاقتصادية السنوية التي يتحملها الاقتصاد المصري والتي تقدر بحسب مؤسسي المشروع بنحو 48 مليار جنيه سنوياً.



من جانبه قال منتصر العطار مؤسس مشروع "egike" أول عجلة كهربائية مصرية تامة الصنع أن العجلة المصنعه هي أول عجلة كهربائية مصرية صديقة للبيئة وسرعتها تصل إلى 50كلم في الساعة وتضم خمسة أنظمة للقيادة بالاضافة إلى أن بطاريتها يمكن شحنها كهربائياً في مدة لاتتجاوز خمس ساعات فقط.



تابع منتصر خلال تصريحات لها برنامج الفرصة في كلمة أخيرة المذاع على شاشة ON : يمكنها أن تقطع مسافة 80 كلم مربع ويمكن أن تعمل عبر " البدال " أو " الموتور " بشكل كامل ".



وذكر مؤسس المشروع أن الفكرة كانت عبارة عن مشروع " التخرج " الخاص به حتى أصبحت منتجاً مصرياً يوفر في الوقت والطاقة والمجهود والانفاق

