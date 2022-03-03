بسمة وهبة تطبخ الكشري وتنصح السيدات: متساعديش جوزك يخس هيحلو لمين.. فيديو

قامت الإعلامية بسمة وهبة بالطبخ أثناء تقديمها برنامج 90 دقيقة، فى فقرة المطبخ، حيث قامت بطبخ الكشرى على الهواء.

قالت الإعلامية بسمة وهبة، “إن الزوجات تتعب بشكل كبير فى المطبخ والطبخ يوميًا، وأزواجهم بيجوا من الشغل ممكن يناموا ومايكلوش بعد تعب الزوجة فى المطبخ طول اليوم”.

وأضافت “وهبة”، خلال تقديمها برنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، “ أنا بطبخ بإيدى فى البيت، وأى ست تطبخ بنفسها فى مطبخها أكلها بيطلع زى الشهد والعسل”.

وتابعت بسمة وهبة، " أحلى أكل اللى معمول من القلب، والرجالة مش مهم تعمل دايت هيبوا حلوين لمين.. متساعديش جوزك يخس.. ثم أكملت:" ضاحكة يا جماعة أنا بهزر".