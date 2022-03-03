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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: السلع الغذائية على مستوى العالم مرتبطة بالبترول والغاز.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء فصل الشتاء

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

أحمد موسى: السلع الغذائية على مستوى العالم مرتبطة بالبترول والغاز

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مشروعات الطرق اليوم جعلت كل مواطن يستطيع الذهاب من مكان لـ مكان بعكس الماضي.
 

وزير الشباب والرياضة يكشف آخر الاستعدادات لـ مباراة السنغال

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، استعداد الوزارة لإقامة مباراة مصر و السنغال، المؤهلة لـ كاس العالم فى قطر، بـ جمهور، و قال إنه يقدم الشكر لـ وزير الداخلية، و لـ الدكتور مصطفى مدبولي على ما تم بشأن تواجد جماهير.

تحذير من طقس الخميس.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء فصل الشتاء ..فيديو
كشف محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد عن أن فصل الشتاء مازال أمامه 15 يوما، وحذر المواطنين من تخفيف الملابس والانخداع بالأجواء شبه الصيفية الحالية.  

مندوب مصر: نرفض منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج النظام الدولي.. فيديو
قال مندوب مصر بالأمم المتحدة، إن مصر تتعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية، بما يضمن نزع فتيل الأزمة، مؤكدا أن مصر ترفض منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج النظام الدولى متعدد الأطراف.

نائب وزير الإسكان: مشروع مليون وحدة سكنية سينتهي خلال العام الحالي ..فيديو
أكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، أن مشروع مليون وحدة سكنية سينتهي خلال العام الحالي، وهذا ما كان مخططا لتنفيذه خلال الفترة الماضية.

عمرو عبد الجليل: مش بنام لسرعة الانتهاء من تصوير مسلسلات رمضان
 كشف الفنان عمرو عبد الجليل، تفاصيل مشاركته في أعمال درامية في مسلسل رمضان  وهما مسلسلي «المشوار» و«مكتوب عليا».

سحب قطارا بوزن 180 طنا.. المصارع كابونجا: أهدي إنجازي للرئيس السيسي
كشف المصارع أشرف كابونجا، تفاصيل قيامه بسحب قطار مترو أنفاق بوزن 180 طنا، قائلا:" أنا مبسوط اني رفعت رأس مصر أمام العالم والمهمة تمت بنجاح".

"ماما كلامها مشي".. مسلم يكشف سر تسميته بهذا الاسم.. فيديو
كشف المطرب “مسلم” عن سر تسميته بهذا الاسم، قائلا: "أنا اسمي في البطاقة أحمد، ولكن اسم الشهرة "مسلم" وهذا لأن والدي كان لديه رغبة في تسميتي مسلم،  ووالدتي كانت تريد تسميتي أحمد ومن هنا أصبح اسم الشهرة “مسلم” واسمي في الأوراق الرسمية أحمد قائلا: "ماما كلامها مشي".

بلينكن: تأثير العقوبات على موسكو سيمتد لسنوات وسنطارد الشركات الروسية
قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إن روسيا إذا انسحبت من أوكرانيا وأعلنت استعدادها للحلول الدبلوماسية فسنلجأ لطريق الدبلوماسية.

البنتاجون : وضع روسيا قواتها النووية في حالة استنفار أمر خطير..فيديو

قال جون كيربي، المتحدث الرسمي باسم البنتاجون،  إنه نعمل على إتخاذ التدابير اللازمة لخفض مخاطر التصعيد الروسي في اوكرانيا.

أحمد موسى البنتاجون البترول رمضان وزير الشباب

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