عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نشرة أخبار البرلمان| عقوبات جديدة ضد مهرب المهاجرين وفقا لتشريع قانوني.. وتحرك برلماني للحد من البناء في القاهرة

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:

 

500 ألف جنيه غرامةً.. عقوبات جديدة لمهرب المهاجرين وفقا تشريع قانوني
 

في ختام زيارتها لسوهاج.. رياضة النواب تعقد لقاء مفتوحا مع شباب المحافظة

برلماني : طرح الرئيس السيسي لقضية السكان يعكس حرصه على التنمية
 

رلماني عن تخصيص طائرة لإعادة المصريين بأوكرانيا: مصر لا تترك أبناءها
 

بعد تصريحات السيسي.. تحرك برلماني للحد من البناء في القاهرة.. ومطالب بتعديل الاشتراطات الجديدة
 

برلماني: الاهتمام بالصعيد في عهد السيسي أصبح سياسة فاعلة حقيقية
 

النواب يحدد الأسبوع المقبل موعدا لمناقشة الارتقاء بالمستوى التعليمي بالمدارس الحكومية
 

برلمانية: الرئيس السيسي مهتم بالمصريين فى كل أنحاء العالم 

المدارس الحكومية المدارس الرئيس السيسي أخبار البرلمان الاشتراطات الجديدة صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصريحات سابقة لـ الرئيس الروسي حول حدوث حرب عالمية ثالثة| فيديو

رجل الأعمال المصري لطفي منصور ينوي التقدم بعرض لشراء نادي تشيلسي.. تقارير

السيسي لـ وزير الكهرباء: مش ممكن اللي بتعمله فينا ده ياشاكر.. فيديو

خنقتها بالحبل ورميناها في غرف صرف صحي.. نص اعترافات قاتل الطفلة جنى بالجيزة

وفاة طبيعية.. النيابة تأمر بتصريح دفن المتهم الثاني بمذبحة المرج

أوفت بنذرها أمام القاضي فرحًا بالحكم على أخيها في حرق زوجها بالمنصورة

مبدأ اشمعنى مينفعش.. السيسي ينصح الشعب..و3 حلول لتجنب البناء على الأراضي الزراعية

الخارجية : مصر ترفض توظيف منهج العقوبات الاقتصادية في الأزمة الأوكرانية

ترشيحاتنا

ارتفاع جديد فى أسعار هيونداي النترا HD في مصر

أمين مجلس الدولة يكشف موعد تسلم القاضيات العمل رسميا

لتسهيل الإجراءات.. بدء عمل وحدات المرور المتنقلة لاستخراج التراخيص في 5 محافظات|تفاصيل

يوفنتوس يفوز على فيورنتينا 1-0 في نصف نهائي كأس إيطاليا

ليفربول لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه على نورويتش سيتي

أكبر طرح بالبورصة|العاصمة الإدارية تكشف موعد طرح أسهم الشركة.. وتؤكد: تنفيذ 80% من المرحلة الأولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرض لأول مرة وديانا تتصدر القائمة.. معرض صور نادرة للعائلة الملكية البريطانية

أبرزهم فاتن حمامة وزهرة العلا.. هكذا روجت فنانات الزمن الجميل للسجائر؟|صور

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

تطور خطير.. ماذا يعني تحريك روسيا لغواصاتها وصواريخها النووية؟

فيديو

لعب مع الأطفال وتذوق الملوخية والعكاوي..شاهد كيف يقضي كوسكال بابا رحلته في القاهرة..فيديو

«كنائس ومساجد وعايز الناس تتحرك».. ماذا قال الرئيس عن كرداسة وبولاق وناهيا|"فيديو"

بثينة رشوان فى ندوة صدى البلد: رفضت الزواج من مخرج "المال والبنون" فاستبعدني.. اتجهت للبيزنس ونجحت.. وإنتاج أعمال مسرحية مشروعي المقبل

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب .. وحقيقة ارتباط ويجز .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ