نشرة أخبار البرلمان| عقوبات جديدة ضد مهرب المهاجرين وفقا لتشريع قانوني.. وتحرك برلماني للحد من البناء في القاهرة

نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:

500 ألف جنيه غرامةً.. عقوبات جديدة لمهرب المهاجرين وفقا تشريع قانوني



في ختام زيارتها لسوهاج.. رياضة النواب تعقد لقاء مفتوحا مع شباب المحافظة

برلماني : طرح الرئيس السيسي لقضية السكان يعكس حرصه على التنمية



رلماني عن تخصيص طائرة لإعادة المصريين بأوكرانيا: مصر لا تترك أبناءها



بعد تصريحات السيسي.. تحرك برلماني للحد من البناء في القاهرة.. ومطالب بتعديل الاشتراطات الجديدة



برلماني: الاهتمام بالصعيد في عهد السيسي أصبح سياسة فاعلة حقيقية



النواب يحدد الأسبوع المقبل موعدا لمناقشة الارتقاء بالمستوى التعليمي بالمدارس الحكومية



برلمانية: الرئيس السيسي مهتم بالمصريين فى كل أنحاء العالم