أسقف شرق المنيا: التاريخ سيذكر إعادة الرئيس السيسي لُحمة النسيج الوطني

أشاد الأنبا فام أسقف شرق المنيا وتوابعها بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول مراعاة بناء كنيسة إلى جانب المسجد في المشروعات الجديدة.

وقال "أسقف شرق المنيا " في بيان صحفي أصدرته المطرانية اليوم: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يرسخ كل يوم لمبادئ المواطنة الرشيدة، ويعيد لُحمة النسيج الوطنى داخل الجمهورية الجديدة، التي حلمنا بها كثيراّ، وها هي تتحقق علي أرض الواقع، علي أيدي قائد سيذكر له التاريخ في كل العصور، عظيم محبته لتراب هذا الوطن وشعبه بجميع فصائله.

ووصف أسقف شرق المنيا، التصريح الأخير لرئيس الجمهورية، بالمستنير ، مؤكداً أن الشعب المصري بمثل هذه القرارات، أصبح بالفعل نسيج واحد، شعباّ واحداً، داعم لوطن متأصل في وجدان كل مصري.

وأشاد "فام" بمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمراعاة بناء كنيسة إلى جانب المسجد في المشروعات الجديدة التي تعمل عليها الوزارة، أثناء افتتاح عددًا من المشروعات القومية بنطاق القاهرة الكبرى.

ايبارشية المنيا تم تقسيمها قبل عام إلي 3 إيبارشيات هي المنيا وتوابعها، ويرأسها الأنبا مكاريوس، أبوقرقاص وتوابعها "منطقة جديدة" ويرأسها الأنبا فيلوباتير وإيبارشية شرق المنيا "منطقة جديدة" ويرأسها الأنبا فام، وبذلك تضم محافظة المنيا 9 إيبارشيات للأقباط الأرثوذكس هي: مغاغة والعدوة وبني مزار ومطاي وسمالوط والمنيا وتوابعها وشرق المنيا وتوابعها وأبوقرقاص وملوي وديرمواس.