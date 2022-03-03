عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض فيلم الكاهن بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية| تفاصيل

الكاهن
الكاهن

عرض فيلم الكاهن للفنان حسين فهمي ضمن ندوة تكريمه بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يوم السبت القادم.د، وبحضور ابطال العمل.

الكاهن من بطولة إياد نصار، درة، فتحي عبد الوهاب، محمود حميدة، حسين فهمي، جمال سليمان، محسن محيي الدين، أحمد فؤاد سليم، وحنان سليمان. من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.

تبدأ مراسم حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والذي تفتتحه وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم ، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم من داخل قاعة المؤتمرات غدا الجمعة.

تكريم وكرنفال فني.. تفاصيل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الجمعة

سامح سليم وموريس موجيشا ينضمان لعضوية لجان تحكيم مهرجان الأقصر


مراسم الافتتاح تبدأ بأجواء كرنفالية في تمام الساعة الخامسة مساء، بعد تجمع كل الوفود والفرق وضيوف المهرجان بملابسهم التقليدية المميزة، لتنقلهم الذهبيات النيلية إلى قاعة المؤتمرات مكان اقامة الحفل، وتستقبل السجادة الحمراء في البداية نجوم حفل الافتتاح وصناع السينما الأفريقية.

ينطلق الاحتفال داخل قاعة المؤتمرات في تمام الساعة الثامنة مساء بالسلام الجمهوري، يليه "برومو" بعنوان "عشرة سنوات من الخيال" يستعرض تاريخ المهرجان منذ بدايته وحتي ٱخر دوراته ، وتقدم حفل الافتتاح باللغتين (العربية والفرنسية) الإعلامية والفنانة المغربية وفاء مراس ، ويخرج حفل الافتتاح والختام المخرج عادل بركات والمخرج المنفذ محمد نبوي، ويقوم بتنفيذ الإخراج التلفزيوني كريم سمير ودعاء احمد وتنقله قناة نايل سينما علي الهواء مباشرة .


تقدم فرقة الأقصر للفنون الشعبية فقرة بعنوان "النوبة" يليها كلمات افتتاحية لكل من رئيس شرف المهرجان محمود حميدة، ورئيس المهرجان سيد فؤاد ، ومدير المهرجان  عزة الحسيني ، بعد ذلك يُلقي محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم كلمته على الحضور ، والكلمة الأخيرة للدكتورة إيناس عبد الدايم التي تعلن فيها افتتاح الدورة الحادية عشرة .


يشهد الحفل الإعلان عن أسماء لجان تحكيم المسابقات، على أن يتم تكريم اسم الفنانة الراحلة هدى سلطان ويتسلم التكريم ابنتها المنتجة ناهد فريد شوقي وحفيدتها ناهد السباعي، إلى جانب تكريم اسم الفنان الراحل محمود مرسي، واسم المخرج السنغالي جبريل ديوب مامبتي الذي تحمل الدورة اسمه ويتسلمها نجله تيمور مامبيتي، ثم تكريم ضيف شرف المهرجان دولة " أوغندا" ويتسلم التكريم المخرج الأوغندي موريس موجيتشا، ثم تكريم المخرجة البوركينية  ابو لين تراوري، كما يتم تكريم النجم حسين فهمي ومنحه جائزة إنجاز العمر، ويكرم أيضا بالمهرجان النجم عمرو سعد الذي يتغيب عن الحضور لظروف التصوير خارج مصر ولكن يحضر نيابة عنه نجله الفنان رابي عمرو سعد، كما تكرم الفنانة الجزائرية بيونة، ويكرم المخرج التونسي وخبير السينما الأفريقية فريد بوغدير خلال حفل الختام .

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الممثل المصري الكبير محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة والسياحة والآثار، والخارجية، ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين وبرعاية البنك الأهلي المصري، وهيئة تنشيط السياحة وشركة أوراسكوم.

وزارة الثقافة إيناس عبد الدايم جمال سليمان محافظ الأقصر وزيرة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوفت بنذرها أمام القاضي فرحًا بالحكم على أخيها في حرق زوجها بالمنصورة

السيسي لـ وزير الكهرباء: مش ممكن اللي بتعمله فينا ده ياشاكر.. فيديو

أمطار ورياح ورمال| زعابيب الطقس تعود الخميس في هذه المناطق .. تفاصيل

تصريحات سابقة لـ الرئيس الروسي حول حدوث حرب عالمية ثالثة| فيديو

صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

رواد السوشيال يبالغون.. القصة الحقيقية لراهب عاش لمدة 4 قرون| صور

رجل الأعمال المصري لطفي منصور ينوي التقدم بعرض لشراء نادي تشيلسي.. تقارير

خنقتها بالحبل ورميناها في غرف صرف صحي.. نص اعترافات قاتل الطفلة جنى بالجيزة

موضوعات متعلقة

أخبار الفن.. أزمة جديدة تضرب مسلسل دنيا سميرغانم.. مروان بابلو يعلن عن حفل جديد.. أول تعليق من حازم إيهاب بعد وفاة نجله

تفاصيل اللقاء الأول والكوبليه المحذوف من "أنت الحظ".. حكايات تامر حسين مع عمرو دياب| خاص

رامي صبري يكشف سر عدم تحمسه لطرح ألبوم في "معكم منى الشاذلي".. غدا

عرض فيلم فرح في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة

حكيم يطرح أغنية "أنا مين" .. فيديو

زينات صدقي.. أشتهرت بـ "عانس السينما المصرية" وتبرأ منها أهلها

أحمد وفيق: إخراج وسام المدني لـ بيت الشدة حمسني للمشاركة في المسلسل

بعد نجاح "بربري".. مروان بابلو يعلن عن حفل جديد

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال أفريقيا

أخبار العالم| الأمم المتحدة تدين الغزو الروسي.. ورئيس أوكرانيا يوجه نداء عاجلاُ لـ أوروبا وأمريكا

وظائف لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية مجلس النواب بالقانون

أول شهر شعبان 2022 .. 11 كلمة مستجابة رددها بيقين

موعد مباراة المنتخب والسنغال والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم

الجنائية الدولية تفتح تحقيقًا بشأن "جرائم حرب" في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو الحمل متأخر.. زيوت طبيعية تزيد خصوبة النساء

تعرض لأول مرة وديانا تتصدر القائمة.. معرض صور نادرة للعائلة الملكية البريطانية

أبرزهم فاتن حمامة وزهرة العلا.. هكذا روجت فنانات الزمن الجميل للسجائر؟|صور

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

فيديو

لعب مع الأطفال وتذوق الملوخية والعكاوي..شاهد كيف يقضي كوسكال بابا رحلته في القاهرة..فيديو

«كنائس ومساجد وعايز الناس تتحرك».. ماذا قال الرئيس عن كرداسة وبولاق وناهيا|"فيديو"

بثينة رشوان فى ندوة صدى البلد: رفضت الزواج من مخرج "المال والبنون" فاستبعدني.. اتجهت للبيزنس ونجحت.. وإنتاج أعمال مسرحية مشروعي المقبل

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب .. وحقيقة ارتباط ويجز .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ