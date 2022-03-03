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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد الإسكان: تسليم 50 ألف وحدة وجميع المشروعات كاملة المرافق والخدمات والتشطيب

مشاريع إسكان
مشاريع إسكان

قال الدكتور عبدالخالق ابراهيم مساعد وزير الإسكان، إن تسليم 50 ألف وحدة وجميع المشروعات كاملة المرافق والخدمات والتشطيب، مضيفا أن جزء كبير من هذه الوحدات تم تسليمها للمواطنين.


وأضاف عبدالخالق ابراهيم، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك جزء من المواطنين يعيشون في الغرف، متابعا أن مدن الجيل الرابع في مدادات حول القاهرة الكبرى.

وتابع الدكتور عبدالخالق ابراهيم مساعد وزير الإسكان، أن هذه الوحدات السكانية بجوار فرص عمل ونبني وتجمعات عمانية متكاملة، مستدركا أن مدينة ٦ أكتوبر اتعمرات لان بها منطقة صناعية وكاملة الخدمات.

وأكد الدكتور عبدالخالق ابراهيم مساعد وزير الإسكان، أن الدولة تسير بخطي ثابتة وناجحة في سبيل التجمعات المتكاملة. 
 

عبدالخالق ابراهيم وزير الإسكان مساعد وزير اخبار التوك شو كاملة المرافق

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