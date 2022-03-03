سكان شارع الرشاح في المعصرة يشكون فوضى انتشار ورش الخردة

ناشد أهالي سكان شارع الرشاح التابع لحى المعصرة حلوان فى محافظة القاهرة، في رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين لنقل ورش الخردة المنتشرة في المنطقة الى منطقة صناعية رفقا بالسكان.

وتقول أمانى حسن من الأهالي في شكواها : نحن سكان شارع الرشاح التابع لحى المعصرة حلوان فى محافظة القاهرة، نعاني من احتلال ورش الخردة والنقل الثقيل والتي تؤدي لزيادة العوادم والأدخنة التي تتسبب في تدهور صحة المواطنين بالمنطقة السكنية بالكامل وحول حياتهم لجحيم لا يتوقف ، اصبحنا نحن وأولادنا سجناء المنازل . تحولت الشوارع إلى مستنقع للزيوت الفاسدة وامتلأت الأرصفة والشوارع ومداخل العمارات بكتل الحديد والخردة . بالإضافة للضجيج والبلطجة والأدخنة الضارة.

وأضافت: "تقدمنا بالعديد من الشكاوى لرئاسة الحى ولكن لم تتم الاستجابة فضلًا عن الإزعاج المستمر نتيجة استخدام الآلات والمعدات وعدم اللامبالاة بشعور الآخرين، فتحولت المنطقة من سكنية إلى بؤرة مُنفرة من الورش".

مناشدة المسؤلين العمل على حل هذه المشكلة و نقل هذه الورش لمنطقة صناعية رفقا بالسكان

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.‎