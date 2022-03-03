أخبار السيارات.. مؤشرات وأسباب تعطل كمبروسر مكيف السيارة.. هيونداي تخطط لاستثمار 12 مليار جنيه إسترليني في السيارات الكهربائية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها فى التالى:
العدسات التجسسية ترصد سيارة مرسيدس AMG G63 أثناء اختبارها.. صور
يتغير تصميم العديد من الماركات والنماذج بمرور الوقت، حيث ان بعضها يختلف اختلافًا جذريًا عما جاء من قب ، في حين أن البعض الآخر مبدع ويصعب تعديله، ولم يمنع هذا التحدي مرسيدس من التغيير والتبديل المستمر في التصميم الصندوقي للفئة G ، وتقديم تصميم مُعاد تصميمه بالكامل لعام 2019.
خالد سعد: استراتيجية صناعة السيارات خطوة جيدة فى زيادة الناتج المحلي المصري
قال الدكتور خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات ، ان استعداد الحكومة لإطلاق استراتيجية صناعة السيارات ، تعتبر خطوة جيدة فى زيادة الناتج المحلى المصرى فى هذه الصناعة.
دودج تشالنجر هيلكات تفقد ناقل الحركة اليدوي مؤقتاً.. صور
تمكنت دودج تشالنجر أخيرًا من التفوق على سيارة فورد موستانج في العام الماضي باعتبارها سيارة العضلات الأكثر مبيعًا في أمريكا على الرغم من كونها تبلغ من العمر 14 عامًا تقريبًا، إلا أن تشالنجر شهدت زيادة بنسبة ثلاثة في المائة في عمليات التسليم إلى إجمالي 54314 مبيعات
مؤشرات وأسباب تعطل كمبروسر مكيف السيارة.. تعرف عليها
اقترب فصل الصيف وبدأت درجات الحرارة بالارتفاع وبالذات في منطقة الخليج العربي بصورة كبيرة، حيث يعد المكيف من أهم الأجزاء في السيارة التي تحمي السائقين من الحرارة الشديدة.
هيونداي تخطط لاستثمار 12 مليار جنيه إسترليني فيالسيارات الكهربائية.. تفاصيل
ستقدم هيونداي الجيل الثاني من بنية السيارة الكهربائية E-GMP في عام 2025، والتي ستوفر أنظمة قياسية للبطاريات والمحركات بهدف تقليل تكاليف التصنيع، وسيتم استخدام الهيكل المعياري المتكامل الجديد