أحلى من المطاعم .. طريقة عمل دجاج ستريبس

دجاج ستربيس من الأكلات الشهية و اللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار مما يدفع الكثير إلي شرائها و تناولها من المطاعم و الكافيهات.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل دجاج ستربيس في المنزل.

مقادير دجاج ستربيس



صدور دجاج فيليه

كوب دقيق

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة كبيرة بودرة ثوم

ملعقة كبيرة بودرة بصل

2 ملعقة صغيرة بابريكا

2 ملعقة صغيرة كركم

شطة

ملح

فلفل أسود

للقلي زيت

-التقديم

بطاطس محمرة

مايونيز

كاتشاب

مستردة

خبز فينو



طريقة تحضير دجاج ستربيس



- تتبل صدور الدجاج بالملح والفلفل والشطة

- يخلط الدقيق مع النشا والبيكنج بودر، ويترك جزء منه جانبا

- يتبل الجزء المتبقي بجميع التوابل

- يغمر الدجاج في الدقيق المتبل

- يغمر في الماء الساقع

- يغمر في الدقيق الآخر الغير متبل

- تقلى في زيت غزير وساخن