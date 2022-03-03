إحدى الطالبات العائدات من أوكرانيا: كان في شنطتي الباسبور طول الوقت

قال أحد الطلاب العائدين من أوكرانيا، إن الجامعة طمأنتنا أن الأمور مستقرة، مؤكداً:" يوم الضرب الصبح كان عندنا دراسة ومحاضرات فى الجامعة".

وأضاف ، خلال حواره ببرنامج "يحدث فى مصر"، المذاع على فضائية،" إم بى سى"، مع الإعلامى شريف عامر ، أننا جمعنا جوازات السفر وأموالنا ومتعلقاتنا الهامة تمهيداً للسفر بعج بداية القصف الروسى الأوكرانى.



وأضافت أحدى الطالبات العائدات من أوكرانيا من جانبه:" كنت لابسة الشنطة فيها المحفظة والباسبور علشان أبقى جاهزة طول الوقت لو فى حاجة انزل علطول "، متابعة أنها تركت بعض متعلقاتها فى أوكرانيا ولم يكن لديها الوقت لحملها أثناء عودتها إلى مصر.