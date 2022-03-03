مجمع البحوث الإسلامية: الإسلام لا يمنع أن تكون هناك مكتشفات علمية تؤدي إلى حفظ الحياة.. فيديو

علق الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية علي ابتكار الصينيون إلي رحم صناعي قائلا " أن الإسلام لا يمانع في التطور العلمي ولا يمنع أن يكون هناك مكتشفات علمية تؤدي إلي حفظ الحياه وتحقيق السعادة للناس في الدنيا والأخرة .

واضاف عبد الله النجار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن الكتاب المنظور يوائم تماما مع الكتاب المفطور ومع السنة ومع القران الكريم ومع الأدلة الشرعية التي تنظم تصرفات الناس ومنها العلم بأيات الله الكونية ولا يقل أهمية عن العلم بالفقه والعقيدة وبالأحكام الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنة .

واوضح عبد الله النجار ، إنه يجب التأكد من نجاح تجربة الرحم الاصطناعي قبل التصريح بالراي الشرعي مشيرا إلي أن الطفل الذي سيتكون في الرحم الصناعي لن يكون كـ نظيرة في بط امه .