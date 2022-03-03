عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاجر أحمد تحتفل بعيد ميلادها بكلمات مؤثرة

هاجر أحمد
هاجر أحمد

شاركت الفنانة هاجر أحمد، صورة جديدة من احتفالها بعيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت هاجر أحمد في الصورة مرتدية فستان أنيق باللون الأسود، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، واضعة أحمر شفاه باللون الأحمر الجريء.

وافقت على الزواج في يوم .. كواليس قصة حب هاجر أحمد وزوجها

هاجر أحمد تشارك جمهورها بإطلالة جديدة لها .. شاهد

وعلقت هاجر أحمد علي الصورة، كاتبة: "مع بداية عامي الجديد، احمد ربي علي اعطائي فرصة اخري للكفاح، واحمد ربي علي الكثير مما تعلمته ودائما أتطلع لتعلم المزيد، واحب ان اذكر نفسي واذكركم “أنك لست محدوداً بفرصة واحدة أو مستقبل معين؛ الحياة أوسع بكثير من أن تتمسك بشيء ظناً منك بأنه قد لا يتكرر واعلم دائما ان اكبر قوة ممكن أن يمتلكها إنسان هيا قوة الرفض”.

 

وأكملت كاتبة: "تعلم كيف تقول في الوقت المناسب " لا " ولو بدون ذكر أسباب “ اشكر كل من اخذ من وقته الثمين دقيقة وهنأني بعيد ميلادي شكرا علي الحب والاحترام والأمان، دمتم الأقرب والأحب والأخلص”.

وتابعت: “شكرا لأمنيات عيد الميلاد اللطيفة من للجميع، أشعر أنني محظوظة لأن لدي أصدقاء رائعين وعائلة كبيرة”.

 

زواج هاجر أحمد 

في يوليو الماضي، وبعد مرور شهرين فقط على تعرف الحبيبين على بعضهما البعض، أُقيم حفل زفاف الفنانة الشابة هاجر احمد على رجل الأعمال أحمد الحداد، في يوليو الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

أًقيم حفل الزفاف في احد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور عدد من كبار نجوم الفن، منهم تامر حسني، وساموزين، وعلي ربيع، ولاعب الكرة عمرو جمال.

 

انتقاد الجمهور لـ هاجر أحمد بعد الزفاف

تعرضت الفنانة الشابة هاجر أحمد لانتقادات عديدة، بسبب اختيار فستان زفاف بسيط، موضحة في لقاء تليفزيوني، أنها لا تعرف السبب وراء هذه الانتقادات، خاصة وانها لاحظت انتشار ظاهرة ارتداء فتيات «جمبسوت» في زفافهن، بعد ظهورها به، وأنها أحبت فستان زفافها بشكل كبير، فكان بسيط وهي تحب البساطة. 

الفنانة هاجر أحمد هاجر احمد عيد ميلاد هاجر أحمد اخبار هاجر احمد اطلالة هاجر احمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوفت بنذرها أمام القاضي فرحًا بالحكم على أخيها في حرق زوجها بالمنصورة

السيسي لـ وزير الكهرباء: مش ممكن اللي بتعمله فينا ده ياشاكر.. فيديو

تصريحات سابقة لـ الرئيس الروسي حول حدوث حرب عالمية ثالثة| فيديو

رجل الأعمال المصري لطفي منصور ينوي التقدم بعرض لشراء نادي تشيلسي.. تقارير

صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

أمطار ورياح ورمال| زعابيب الطقس تعود الخميس في هذه المناطق .. تفاصيل

خنقتها بالحبل ورميناها في غرف صرف صحي.. نص اعترافات قاتل الطفلة جنى بالجيزة

وفاة طبيعية.. النيابة تأمر بتصريح دفن المتهم الثاني بمذبحة المرج

موضوعات متعلقة

سهير رمزي تحتفل بعيد ميلادها برفقة بوسي شلبي.. شاهد

تيك توك كوميدي.. دينا الشربيني تبهر المتابعين برفقة أصدقائها.. فيديو

الجمعة.. حمو بيكا يروج لحفله الغنائي في بيروت

شاهد.. إنجي علاء تحتفل بعيد ميلادها برفقة زوجها يوسف الشريف

فيفي عبده تبهر المتابعين بوصلة رقص جديدة.. فيديو

معلش أنا اللى ضحكت.. رضوي الشربيني توجه رسالة إلى المتابعين.. شاهد

فليذهب الدايت للجحيم.. عبير صبري تتمتع بأكل الشيكولاتة.. فيديو

مصطفى بكري ينعى عبدالحي عبيد : قيمة علمية وسياسية عظيمة

ترشيحاتنا

إبراهيم سعيد: شيكابالا لا يستحق التواجد في الزمالك والمثلوثي لا يليق

أوكرانيا.. الجيش الروسي يسيطر على مدينة جديدة

لو الحمل متأخر.. زيوت طبيعية تزيد خصوبة النساء

وزارة الرياضة: مصر جاهزة لاستضافة كأس العالم أو أولمبياد 2036

أول تعليق من بايدن على إدانة الأمم المتحدة لروسيا

اتحاد الكرة يرفض الإعلان عن إلغاء بطولة كأس مصر والمنتخب كلمة السر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرض لأول مرة وديانا تتصدر القائمة.. معرض صور نادرة للعائلة الملكية البريطانية

أبرزهم فاتن حمامة وزهرة العلا.. هكذا روجت فنانات الزمن الجميل للسجائر؟|صور

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

تطور خطير.. ماذا يعني تحريك روسيا لغواصاتها وصواريخها النووية؟

فيديو

لعب مع الأطفال وتذوق الملوخية والعكاوي..شاهد كيف يقضي كوسكال بابا رحلته في القاهرة..فيديو

«كنائس ومساجد وعايز الناس تتحرك».. ماذا قال الرئيس عن كرداسة وبولاق وناهيا|"فيديو"

بثينة رشوان فى ندوة صدى البلد: رفضت الزواج من مخرج "المال والبنون" فاستبعدني.. اتجهت للبيزنس ونجحت.. وإنتاج أعمال مسرحية مشروعي المقبل

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب .. وحقيقة ارتباط ويجز .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ