هاجر أحمد تحتفل بعيد ميلادها بكلمات مؤثرة

شاركت الفنانة هاجر أحمد، صورة جديدة من احتفالها بعيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت هاجر أحمد في الصورة مرتدية فستان أنيق باللون الأسود، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، واضعة أحمر شفاه باللون الأحمر الجريء.

وعلقت هاجر أحمد علي الصورة، كاتبة: "مع بداية عامي الجديد، احمد ربي علي اعطائي فرصة اخري للكفاح، واحمد ربي علي الكثير مما تعلمته ودائما أتطلع لتعلم المزيد، واحب ان اذكر نفسي واذكركم “أنك لست محدوداً بفرصة واحدة أو مستقبل معين؛ الحياة أوسع بكثير من أن تتمسك بشيء ظناً منك بأنه قد لا يتكرر واعلم دائما ان اكبر قوة ممكن أن يمتلكها إنسان هيا قوة الرفض”.

وأكملت كاتبة: "تعلم كيف تقول في الوقت المناسب " لا " ولو بدون ذكر أسباب “ اشكر كل من اخذ من وقته الثمين دقيقة وهنأني بعيد ميلادي شكرا علي الحب والاحترام والأمان، دمتم الأقرب والأحب والأخلص”.

وتابعت: “شكرا لأمنيات عيد الميلاد اللطيفة من للجميع، أشعر أنني محظوظة لأن لدي أصدقاء رائعين وعائلة كبيرة”.

زواج هاجر أحمد

في يوليو الماضي، وبعد مرور شهرين فقط على تعرف الحبيبين على بعضهما البعض، أُقيم حفل زفاف الفنانة الشابة هاجر احمد على رجل الأعمال أحمد الحداد، في يوليو الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

أًقيم حفل الزفاف في احد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور عدد من كبار نجوم الفن، منهم تامر حسني، وساموزين، وعلي ربيع، ولاعب الكرة عمرو جمال.

انتقاد الجمهور لـ هاجر أحمد بعد الزفاف

تعرضت الفنانة الشابة هاجر أحمد لانتقادات عديدة، بسبب اختيار فستان زفاف بسيط، موضحة في لقاء تليفزيوني، أنها لا تعرف السبب وراء هذه الانتقادات، خاصة وانها لاحظت انتشار ظاهرة ارتداء فتيات «جمبسوت» في زفافهن، بعد ظهورها به، وأنها أحبت فستان زفافها بشكل كبير، فكان بسيط وهي تحب البساطة.