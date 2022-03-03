بحث احتياجات المواطنين في تجمعات قرية الكنتلا بنخل

أكد محسن سالم رئيس مركز ومدينه نخل بوسط سيناء، انه قام بعمل زياره ميدانيه لعدد من التجمعات التابعة لقري الكنتلا وهي " الخميله ، البيضا، خضاخض ، الهشه ، الغويل، سلالم ، وكذلك القريه الام بالكنتلا"، .وذلك لبحث احتياجات المواطنين في تلك تجمعات قرية الكنتلا ، والعمل علي تلبيتها لخدمة الاهالي ، بناءا على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

الخطة الاستثمارية

وقال انه استمع رئيس المدينة، خلال الزيارة الي مطالب المواطنين ، وذلك للعمل علي حلها من خلال الخطة الاستثمارية المركز، حيث سيتم رفع بعضها إلى اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، للحصول على دعم مالي إضافي يسمح بتنفيذها .

وقال إن مطالب الأهالي في تلك التجمعات تضمنت:

" مد خطوط إنارة ، ورصف بعض الطرق، وحفر الآبار، و توفير مياه الشرب ، وإنشاء محطات تحلية وبناء مدارس تعليم أساسي لتعليم أبناء القرية".

وكان برفقته في الزيارة المهندس عوده محمد مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة نخل ، ومحمد كمال رئيس قريه الكنتلا.

