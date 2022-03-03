أوكرانيا.. الجيش الروسي يسيطر على مدينة جديدة

أكد رئيس بلدية خيرسون الأوكرانية إيجور كوليخاييف، دخول القوات الروسية إلى شوارع المدينة.

وأشار رئيس البلدية إلى أن القوات الروسية شقت طريقها إلى مبنى مجلس مدينة خيرسون.

وكانت الحكومة الأوكرانية قد هونت في وقت سابق من شأن تقارير عن سقوط خيرسون في أيدي الروس، فيما سيجعلها أول مدينة كبيرة تسيطر عليها القوات الروسية منذ بدء العمليات العسكرية منذ الأسبوع الماضي.

وحث كوليخاييف الجنود الروس على عدم إطلاق النار على المدنيين، داعيا السكان إلى عدم الخروج إلى الشارع إلا نهارا، ومثنى أو فرادى فقط.

والخميس، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بوقف "القصف الروسي للمدنيين" في البلاد فورا.

من ناحية أخرى، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنه تأكد من مقتل 227 مدنيا وإصابة 525 آخرين في أوكرانيا خلال الصراع، وذلك حتى منتصف ليل الأول من مارس.

وفي واشنطن، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن العملية الروسية ضد أوكرانيا تلحق أضرارا بأهداف غير عسكرية، لكنه لم يقل صراحة إن موسكو تتعمد استهداف المدنيين.

وأضاف في تصريحات للصحفيين: "نتابع عن كثب ما يجري في أوكرانيا الآن بما في ذلك ما يحدث للمدنيين.. نولي ذلك اهتمامنا، ونوثقه ونرغب في ضمان المساءلة عليه، ضمن أشياء أخرى".

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان صدر في جنيف بعد أسبوع من بدء العملية الروسية: "معظم هؤلاء الضحايا سقطوا نتيجة استخدام أسلحة متفجرة.. بما يشمل القصف المدفعي الثقيل وأنظمة الصواريخ متعددة القذائف والضربات الجوية".

