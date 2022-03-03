ثروت سويلم: رابطة الأندية واجهت تحديات كبيرة لإنشائها

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة والمتحدث الرسمي للرابطة، أن الرابطة واجهت العديد من الصعوبات والتحديات إنشائها وظهورها للنور، موضحا أن الموسم المقبل سيكون هناك طريقة مختلفة لتسويق الدورى وتحت الدراسة .



وأوضح سويلم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس توب وكس مع الإعلامي محمد شبانة: "كأس الرابطة مجرد بداية، نحن مجموعة متكاملة نضع أهداف مستقبلية ونجتهد لتحقيقها حتى لا تبقى مجرد أحلام وشعارات".



وتابع سويلم: "الجهات الأمنية كانت حريصة على استمرار النشاط الرياضي وعودة الجماهير، وهناك حرص من الرابطة على تطوير الكرة المصرية ووضعها على الطريق الصحيح".



وواصل عضو رابطة الأندية: "عامر حسين قيمة كبيرة في إدارة المسابقات، ومكسب للجبلاية، ونظام تذكرتي قضى على العشوائية في عملية التذاكر".