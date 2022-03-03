عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني يحسم مصير بديل أفشة عن طريق ملخصات الفيديو

صدى البلد

 

أكد الإعلامي محمد شبانة أن محمد رضا صانع ألعاب نادي فيوتشر اف سي الصاعد حديثا للدوري الممتاز دخل دائرة اهتمام مسؤولو النادى الأهلى لإمكانية ضمه نهاية الموسم الجاري حال موافقة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بعد حصوله على تقرير وملخص مشاركته مع فريقه من محلل الأداء الفني".

وتابع. مقدم برنامج "بوكس تو بوكس"كان محمد رضا ضمن دائرة اهتمام النادي الأهلي في الصيف الماضي ولكن تم تأجيل التعاقد مع اللاعب وقتها من أجل اكتساب الخبرات والوقوف على مستواه الفني والبدني لاسيما في ظل وجود تخمة عددية في مركزه".

وكشف مصدر مسئول أن لاعب فيوتشر إف سي يجيد اللعب في أكثر من مركز سواء في صانع الألعاب أو على الأطراف بجانب أنه البديل المناسب لتعويض غياب أفشة حال إيقافه أو إصابته من ضغط المباريات .


وأضاف المصدران إدارة القلعة الحمراء سوف تفتح باب التفاوض لضم محمد رضا نهاية الموسم وغلق الباب أمام الزمالك أو بيراميدز للدخول في الصفقة لافسادها أو رفع قيمته المالية خاصة أن المنافس التقليدي ممنوع من العرض من القيد في الانتقالات الصيفية المقبلة.

موسيمانى الزمالك الأهلى أهلي بيتسو موسيماني محمد شبانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوفت بنذرها أمام القاضي فرحًا بالحكم على أخيها في حرق زوجها بالمنصورة

السيسي لـ وزير الكهرباء: مش ممكن اللي بتعمله فينا ده ياشاكر.. فيديو

أمطار ورياح ورمال| زعابيب الطقس تعود الخميس في هذه المناطق .. تفاصيل

تصريحات سابقة لـ الرئيس الروسي حول حدوث حرب عالمية ثالثة| فيديو

صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

رواد السوشيال يبالغون.. القصة الحقيقية لراهب عاش لمدة 4 قرون| صور

رجل الأعمال المصري لطفي منصور ينوي التقدم بعرض لشراء نادي تشيلسي.. تقارير

خنقتها بالحبل ورميناها في غرف صرف صحي.. نص اعترافات قاتل الطفلة جنى بالجيزة

موضوعات متعلقة

خدمة اجتماعية حلوان تنتهى اليوم من تسجيل أسماء الطلاب بمسابقة حفظ القرآن الكريم

ترشيحاتنا

وظائف لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية مجلس النواب بالقانون

أول شهر شعبان 2022 .. 11 كلمة مستجابة رددها بيقين

موعد مباراة المنتخب والسنغال والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم

الجنائية الدولية تفتح تحقيقًا بشأن "جرائم حرب" في أوكرانيا

نوران جوهر تتوج ببطولة ويندي سيتي للاسكواش في شيكاغو

موسيماني يحسم مصير بديل أفشة عن طريق ملخصات الفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو الحمل متأخر.. زيوت طبيعية تزيد خصوبة النساء

تعرض لأول مرة وديانا تتصدر القائمة.. معرض صور نادرة للعائلة الملكية البريطانية

أبرزهم فاتن حمامة وزهرة العلا.. هكذا روجت فنانات الزمن الجميل للسجائر؟|صور

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

فيديو

لعب مع الأطفال وتذوق الملوخية والعكاوي..شاهد كيف يقضي كوسكال بابا رحلته في القاهرة..فيديو

«كنائس ومساجد وعايز الناس تتحرك».. ماذا قال الرئيس عن كرداسة وبولاق وناهيا|"فيديو"

بثينة رشوان فى ندوة صدى البلد: رفضت الزواج من مخرج "المال والبنون" فاستبعدني.. اتجهت للبيزنس ونجحت.. وإنتاج أعمال مسرحية مشروعي المقبل

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب .. وحقيقة ارتباط ويجز .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ