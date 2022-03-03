موسيماني يحسم مصير بديل أفشة عن طريق ملخصات الفيديو

أكد الإعلامي محمد شبانة أن محمد رضا صانع ألعاب نادي فيوتشر اف سي الصاعد حديثا للدوري الممتاز دخل دائرة اهتمام مسؤولو النادى الأهلى لإمكانية ضمه نهاية الموسم الجاري حال موافقة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بعد حصوله على تقرير وملخص مشاركته مع فريقه من محلل الأداء الفني".

وتابع. مقدم برنامج "بوكس تو بوكس"كان محمد رضا ضمن دائرة اهتمام النادي الأهلي في الصيف الماضي ولكن تم تأجيل التعاقد مع اللاعب وقتها من أجل اكتساب الخبرات والوقوف على مستواه الفني والبدني لاسيما في ظل وجود تخمة عددية في مركزه".



وكشف مصدر مسئول أن لاعب فيوتشر إف سي يجيد اللعب في أكثر من مركز سواء في صانع الألعاب أو على الأطراف بجانب أنه البديل المناسب لتعويض غياب أفشة حال إيقافه أو إصابته من ضغط المباريات .



وأضاف المصدران إدارة القلعة الحمراء سوف تفتح باب التفاوض لضم محمد رضا نهاية الموسم وغلق الباب أمام الزمالك أو بيراميدز للدخول في الصفقة لافسادها أو رفع قيمته المالية خاصة أن المنافس التقليدي ممنوع من العرض من القيد في الانتقالات الصيفية المقبلة.