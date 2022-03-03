نوران جوهر تتوج ببطولة ويندي سيتي للاسكواش في شيكاغو

توجت نوران جوهر نجمة وادي دجله و المصنفة الثانية عالميا ببطولة ويندي سيتي للاسكواش سيدات والتي أقيمت في شيكاغو بأمريكيا .

وتصل جوائز بطولة ويندي سيتي ل ٢٥٠ الف دولار للرجال و مثلهم للسيدات .

وتوجه نوران جوهر بالبطولة عقب الفوز أمام هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميا بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 62 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 15-13, 11-9, 11-8.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر مارس الجاري حيث واصلت نور الشربيني صدارتها التصنيف للشهر السابع عشر على التوالى، منذ اعتلائها صدارة التصنيف فى نوفمبر العام الماضي.

وتأتى نوران جوهر لاعبة وادي دجلة فى المركز الثانى بالتصنيف، واحتفظت هانيا الحمامي بالمركز الثالث، والأمريكية أماندا صبحي بالمركز الرابع، واستمرت سلمى هاني في المركز السابع، وروان العربي بالمركز التاسع.