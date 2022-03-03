حدث ليلا.. الصحة: تسجيل 1288 حالة إيجابية.. الجيش الروسي يسيطر على مدينة جديدة بأوكرانيا.. ننفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

نشر صدى البلد عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالى

أوكرانيا.. الجيش الروسي يسيطر على مدينة جديدة

أكد رئيس بلدية خيرسون الأوكرانية إيجور كوليخاييف، دخول القوات الروسية إلى شوارع المدينة.



منتخب مصر أهم.. كيروش يرفض الظهور مع رامز جلال مقابل 8 مليون جنيه

أكد الإعلامي محمد شبانه أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني رفض عرضا للظهور في أحد برامج المقالب الرمضانية الشهيرة مقابل 500 ألف دولار أي ما يعادل 7 ملايين ونصف المليون جنيه.



أوكرانيا.. انفجار كبير يهز وسط كييف

أفادت وسائل إعلام محلية في أوكرانيا، في أنباء عاجلة منذ قليل، باندلاع انفجار كبير وسط العاصمة الأوكرانية كييف.



زيزو أفضل لاعب في مصر.. ميدو يهاجم ثنائي الزمالك بعد مباراة فيوتشر

وجه أحمد حسام ميدو انتقادات للثنائي محمود علاء ومحمد أشرف روقة لاعبي الزمالك بعد مباراة فيوتشر التي فاز بها الفريق الأبيض بنتيجة 3-2 بالدوري.



صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

علم صدى البلد أن سبب الخلاف بين النجمة دنيا سمير غانم والمنتج هشام جمال تعود لسببين.

الصحة: تسجيل 1288 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و22 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 981 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 416471 حتى اليوم.



إبراهيم سعيد: شيكابالا لا يستحق التواجد في الزمالك والمثلوثي لا يليق

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق أن مستوي التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لا يليق بمستوي النادي.



وزارة الرياضة: مصر جاهزة لاستضافة كأس العالم أو أولمبياد 2036

قال الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة أن مصر جاهزة لاستضافة كأس العالم 2030 أو أولمبياد 2036.



زوجه فيريرا تلمح لإمكانية عودته لقيادة الزمالك.. تفاصيل

كشفت زولميرا زوجة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للزمالك عن إمكانية قرب المدرب من قيادة الفريق مرة أخرى عقب رحيل باتريس كارتيرون .



شوبير يفجر مفاجأة عن مواجهة الأهلي والمريخ: من الممكن إقامته في جنوب إفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق ، عن مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والمريخ السوداني في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا .