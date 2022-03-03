عبد العال: أبو جبل أفضل حارس فى مصر.. ويجب رحيله عن الزمالك

وجه رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، نصيحة لمحمد أبو جبل، حارس مرمى القلعة البيضاء، بالرحيل فى نهاية الموسم الجاري.

وقال عبد العال فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، المذاع على قناة "ten": "محمد أبو جبل يتعرض لهجوم عنيف من جانب جماهير الزمالك وهذا ظلم كبير فهو يتعرض لحملة غريبة وعجيبة بعد تألقه مع منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا وهو كان سبب رئيسي فى وصولنا للمباراة النهائية".

وأضاف: "أبو جبل أحسن حارس مرمى في مصر وأفضل من محمد الشناوي، وأنصحه بالرحيل فى نهاية الموسم".



وأضاف رضا عبد العال أنه يجب عدم مشاركة الثنائي محمد أبو جبل وأشرف بن شرقي، خلال الفترة الماضية بسبب عدم تجديد عقودهما مع القلعة البيضاء.

وقال عبد العال "من قبل نصحت الزمالك تجميد فرجاني ساسي وحينها أشرف قاسم قام بعدم مشاركة اللاعب وهذا كان قرار جيد، ومن المفترض أن يتم عدم مشاركة بن شرقي وأبو جبل بسبب موقفهما من التجديد".

وأضاف: "تاكيس جونياس هو المدير الفني الأنسب لتدريب الزمالك، وطريقة لعبه تناسب القلعة البيضاء فهو مدرب عالمي".