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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 3-3-2022 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تتطلق اليوم الخميس 3 - 3 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة ريال بيتيس و رايو فاليكانو فى نصف نهائى كأس إسبانيا بالإضافة لمباراة النصر والهلال في الدوري السعودي.

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا 


ريال بيتيس X رايو فاليكانو – الساعة 10:00 مساء على قناة beIN Sports 1 HD 

 

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي 


إيفرتون   X بورام وود – الساعة 10:15 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات كأس هولندا 


إي زد آلكمار X أياكس أمستردام – الساعة 9:00 مساء

 

مواعيد مباريات الدورى السعودى 


الاتحاد X ضمك – الساعة 6:00 مساء على قناة الرياضية السعودية        

النصر X الهلال – الساعة 8:00 مساء على قناة الرياضية السعودية        

 

مواعيد مباريات الدوري المصري 


المصري البورسعيدي X إنبي – الساعة 3:00 عصرا على قناة اون تايم سبورت

 

الدوري المصري مواعيد مباريات اليوم هولندا أمستردام السعودية بورسعيد كأس ملك إسبانيا أون تايم سبورت

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