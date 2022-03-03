مواعيد مباريات اليوم الخميس 3-3-2022 والقنوات الناقلة

تتطلق اليوم الخميس 3 - 3 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة ريال بيتيس و رايو فاليكانو فى نصف نهائى كأس إسبانيا بالإضافة لمباراة النصر والهلال في الدوري السعودي.
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
ريال بيتيس X رايو فاليكانو – الساعة 10:00 مساء على قناة beIN Sports 1 HD
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
إيفرتون X بورام وود – الساعة 10:15 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات كأس هولندا
إي زد آلكمار X أياكس أمستردام – الساعة 9:00 مساء
مواعيد مباريات الدورى السعودى
الاتحاد X ضمك – الساعة 6:00 مساء على قناة الرياضية السعودية
النصر X الهلال – الساعة 8:00 مساء على قناة الرياضية السعودية
مواعيد مباريات الدوري المصري
المصري البورسعيدي X إنبي – الساعة 3:00 عصرا على قناة اون تايم سبورت