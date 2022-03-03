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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مي عبدالحميد: إجمالي عدد المتقدمين لمشروع الإسكان الجديد بلغ حتى الآن 21 ألفا و500 متقدم.. فيديو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح اليوم عدة مشروعات إسكان لكافة فئات الدخل.


وأضافت مي عبدالحميد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد المتقدمين لمشروع الإسكان الجديد بلغ حتى الآن 21 ألفا و500 متقدم مع توقعات بزيادة الأعداد خلال الفترة المقبلة لا سيما بعد افتتاحات الرئيس السيسي اليوم، لافتة إلى أنه يتم بحث زيادة عدد الوحدات لخدمة المواطنين. 


وأشارت مي عبدالحميد، إلى أن مساحات الوحدات من 100 متر إلى 151 متر في ثلاثة مشروعات، موضحة أن من شروط الحصول على شقة «إثبات الدخل، إيصال مرافق».


ولفتت إلى أن الدولة نفذت 540 ألف شقة ضمن الإسكان الاجتماعي في المحافظات، و50 ألف وحدة ضمن الإسكان المتوسط.
 

مي عبدالحميد السيسي الأسكان مشروعات الاسكان أكتوبر

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