السوشيال ميديا.. سهير رمزي تحتفل بعيد ميلادها.. والزمالك يتصدر تريند تويتر عقب الفوز على فيوتشر

يرصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
فيفي عبده تبهر المتابعين بوصلة رقص جديدة.. فيديو
شاهد.. إنجي علاء تحتفل بعيد ميلادها برفقة زوجها يوسف الشريف
الجمعة.. حمو بيكا يروج لحفله الغنائي في بيروت
سهير رمزي تحتفل بعيد ميلادها برفقة بوسي شلبي.. شاهد
عصام الحضري يحتفل بعيد ميلاد كارلوس كيروش.. فيديو
بحركات قتالية.. أحمد العوضي يروج لفيلم "البلدوزر".. فيديو
أضاع العديد من الفرص.. شوبير يعلق على أداء فيوتشر أمام الزمالك