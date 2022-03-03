عاجل
أخبار التوك شو.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء فصل الشتاء وتصريحات سابقة لـ الرئيس الروسي حول حدوث حرب عالمية ثالثة| فيديو أخبار التعليم| غلق باب الالتماسات على نتائج الامتحانات بآداب القاهرة.. رابط التسجيل لاختبار الآيلتس بحاسبات ومعلومات جامعة عين شمس طفرة فى مشروعات الطرق والكبارى بالقليوبية لخدمة حركة النقل والبضائع.. بنها – شبرا الحر: أول طريق زراعى فى مصر بدون تقاطعات.. شاهد نشرة المرأة والصحة|كيف تعرف أنك مصاب بـ أمراض القدم... زيوت طبيعية قادرة على ترطيب البشرة أخبار الفن.. تفاصيل افتتاح مهرجان الأقصر قبل انطلاقه غدا.. خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال.. سهير رمزي تحتفل بعيد ميلادها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة :

  تعيين 1402شابا منهم 9 "قادرون باختلاف" في الإسماعيلية

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين  1402 شاباً ، منهم 9  شباب"قادرون باختلاف" من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ  المسجلين بها 2764 شاباً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر مدير المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال يناير الماضي، قامت المديرية باستخراج 497 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 806  رخصة مزاولة المهنة ، وتلقت 11  شكوى عمالية، تم تحويل 4 شكاوى منها للقضاء ، وتبقي 7 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 75 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 30 عاملاً من المسجلين بالمديرية ، والذين بلغ عددهم 4600 عامل .

وأشار إلي أن المديرية  قامت بعمل زيارات تفتيشية  من خلال مفتشى العمل على   318   منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 9 محاضر للمنشآت المخالفة ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 69 منشأة ، وأسفر عن تحرير 6 محاضر لمنشآت مخالفة ، وبحث 4 شكاوى وتم حفظها بالكامل .

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية بإستخراج 108 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة ، وتجديد 52 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة. 

وأضافت مدير المديرية ، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 122 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

  

11
11
محمد سعفان وزير القوى العاملة مديرية القوى العاملة الاسماعيلية تعيين 1402 شابا قادرون باختلاف شهادة قياس مستوى مهارة رخصة مزاولة مهنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوفت بنذرها أمام القاضي فرحًا بالحكم على أخيها في حرق زوجها بالمنصورة

موعد مباراة المنتخب والسنغال والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم

السيسي لـ وزير الكهرباء: مش ممكن اللي بتعمله فينا ده ياشاكر.. فيديو

أمطار ورياح ورمال| زعابيب الطقس تعود الخميس في هذه المناطق .. تفاصيل

صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

رواد السوشيال يبالغون.. القصة الحقيقية لراهب عاش لمدة 4 قرون| صور

مفاجأة على طريقة صفقة القرن.. الزمالك يتواصل مع وكيلة موسيماني وهذا رد المدرب

تصريحات سابقة لـ الرئيس الروسي حول حدوث حرب عالمية ثالثة| فيديو

ترشيحاتنا

مزارعون أوكران يدمرون منظمة صواريخ روسية بقيمة 15 مليون دولار

شقق الإسكان| هل يمكن تغيير اختيار المشروع بعد سداد جدية الحجز؟..تفاصيل

أخبار الرياضة.. الزمالك يتواصل مع وكيلة موسمياني.. شوبير يكشف مفاجأة عن مباراة الأهلي والمريخ

مفاجأة على طريقة صفقة القرن.. الزمالك يتواصل مع وكيلة موسيماني وهذا رد المدرب

من العزل الصحي.. عبدالحفيظ يمنع حسام حسن من الصدام مع موسيماني

مواعيد مباريات اليوم الخميس 3-3-2022 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو الحمل متأخر.. زيوت طبيعية تزيد خصوبة النساء

تعرض لأول مرة وديانا تتصدر القائمة.. معرض صور نادرة للعائلة الملكية البريطانية

أبرزهم فاتن حمامة وزهرة العلا.. هكذا روجت فنانات الزمن الجميل للسجائر؟|صور

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

فيديو

لعب مع الأطفال وتذوق الملوخية والعكاوي..شاهد كيف يقضي كوسكال بابا رحلته في القاهرة..فيديو

«كنائس ومساجد وعايز الناس تتحرك».. ماذا قال الرئيس عن كرداسة وبولاق وناهيا|"فيديو"

بثينة رشوان فى ندوة صدى البلد: رفضت الزواج من مخرج "المال والبنون" فاستبعدني.. اتجهت للبيزنس ونجحت.. وإنتاج أعمال مسرحية مشروعي المقبل

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب .. وحقيقة ارتباط ويجز .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ